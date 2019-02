Louny - Na nebezpečném silničním obchvatu Loun, kde auta jezdí velkou rychlostí, přibude nová lávka pro pěší. Zejména výletníky, kteří do přírodních lokalit za silnicí chodí na procházky a často s velkým rizikem přecházeli vozovku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Pěší výletníci a cyklisté v Lounech by se měli v dohledné budoucnosti dočkat zbrusu nové lávky přes obchvat. Přesněji přes hlavní tah I/28 na Most v místech, kde ho křižuje Mělecká ulice - u prodejny Elops. Úředníci radnice připravují dokumenty pro stavební řízení. Do konce letošního roku mají být podle rozhodnutí radních uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách kupních na potřebné pozemky.

Lidé v lokalitě nyní často míří na druhou stranu hlavní komunikace především na procházky či projížďky přírodou. Cesta totiž vede mezi chmelnicemi a řekou Ohří až k Archeologickému skanzenu Březno a dál směrem k Postoloprtům. Přebíhání vozovky, i když je tam pro auta snížena povolená rychlost na 70 kilometrů v hodině, je značně riskantní. Obyvatelé Loun mají ještě v živé paměti například první smrtelnou dopravní nehodu roku 2012. Tehdy právě na tomto místě srazilo 4. ledna osobní auto 34letou ženu. Přejít rušnou komunikaci se jí nepodařilo a na místě zemřela.

Hazardu se životem by měl být s vybudováním nové lávky konec. Její stavba ale bude náročná i přesto, že je hlavní silnice v místě příhodně zaříznuta do terénu. „Projekt musí brát zřetel na mnoho faktorů. Například aby lávka nebránila průjezdu nadměrných nákladů, které tudy občas jedou," uvedla Renáta Čapková, tajemnice lounské radnice. Možným řešením může být odmontovatelná lávka, která by mohla být vždy na nezbytně nutnou dobu odstraněna.