Konopí potřebuji stejně nutně jako zdraví lidé vzduch, přiznává jednapadesátiletá Martina Kafková z Týna nad Vltavou.

Od sedmadvaceti let totiž trpí roztroušenou sklerózou. Je kvůli tomu upoutána na vozík, má ochrnutá střeva a denně trpí křečemi a bolestmi. Analgetika jí už nezabírají, konopí však ano.

Jako tři důchody

Jenomže pokud by si měla chodit pro drogu do lékárny, brzy by přišla na mizinu. Kaž-dý den totiž potřebuje kolem šesti gramů konopí. Oficiální léčba by ji proto vyšla na více než třicet tisíc korun měsíčně. Její invalidní důchod přitom čítá jen něco kolem devíti tisíc. Doposud proto rodina pěstovala konopí doma.

To ale nyní skončí. Zákonodárci totiž odhlasovali, že lidem začnou na konopí přispívat zdravotní pojišťovny.

Podle nově schválené novely zákona o léčivech budou lidem hradit dokonce devadesát procent ceny drogy. Většině pacientů zaplatí jen třicet gramů měsíčně, pokud s tím ale bude souhlasit i revizní lékař, přispějí jim až na 180 gramů konopí měsíčně. To už by potřeby Martiny Kafkové pokrýt mohlo.

Půl milionu lidí v ilegalitě

„Doplatek do konečné ceny konopí se navíc bude pacientovi započítávat do limitu,“ doplnila informace šéfka sněmovního zdravotního výboru Věra Adámková. Pokud by praxe ukázala, že pacientům tento režim nevyhovuje, mohou se podle ní podmínky po roce změnit. Novela přitom začne platit pravděpodobně v polovině příštího roku. Pojišťovny za konopí vydají zhruba 200 milionů korun ročně.

„Změna byla potřeba. Dnes se totiž kvůli chybějícím úhradám léčí většina pa-cientů neoficiálně. Podle našich průzkumů to tak dělá až 560 tisíc lidí,“ hodnotí změnu adiktolog Tomáš Zábranský.