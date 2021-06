Vočko a Bart ze Simpsonových, o kousek dál malba moderního města či smějícího se klauna. Mezi tím řada barevných graffiti. Přesto ale policie ke zdi v parčíku pod žateckým pivovarem nejezdí, sprejery nevyhání. Mohou si tam v klidu tvořit. Ne proto, že je místo skryté a nikdo je nevidí, ale proto, že tam se sprejem malují legálně.

Fiksa771, jak si mladík říká, právě dokončuje červený nos rozesmátého klauna. Jeho nová malba je hotová. Vznikla na zdi, donedávna smutně šedé, kterou pro legální graffiti schválila žatecká radnice. „Chceme, aby to tady žilo, aby zeď byla pokaždé jiná, měnila se,“ vypráví se sprejem v ruce. „Rádi bychom, aby tam bylo neustále něco nového, pořád jiné graffiti,“ je sprejer nadšený z nové možnosti, kde je možné bez problémů, utíkání a beze strachu tvořit.

Legální plocha pro sprejery přitom v Žatci dlouho chyběla. „Neměli jsme kam chodit. Obrátili jsme se na město, našli jsme toto místo, sepsali jsme žádost a radnice nám vyšla vstříc. Jsme moc rádi. Chtěli jsme prostě tvořit v klidu, opakovaně a hlavně legálně a bez hrozby postihů,“ vysvětlil Fiksa771.

Sprejeři se zavázali, že budou plochu u zdi uklízet a udržovat. A zatímco na jiných místech parčíku je poměrně nepořádek, v lokalitě, kde nově tvoří sprejeři, je vzorně uklizeno.

Do budoucna by sprejeři rádi, aby legálních ploch ve městě přibylo. Dosud se na některých místech jejich výtvory jen tolerovaly. „Máme nějaké vytipované plochy, uvidíme, jak to dopadne. Doufáme, že se podaří i další místa. Rádi bychom i tady na té zdi ukázali, že to jde, že graffiti a streetartové malby mohou prostor oživit,“ pokračuje mladík a ukazuje díla i svých kolegů ze Žatce. Zatím se jich u zdi schází šest.

O víkendu se v méně frekventovaném parčíku pod pivovarem konal také graffiti jam, tvůrčí setkání sprejerů i z okolí. Vzniklo několik nových streetartových maleb. „Chtěli bychom podobná setkání pořádat i dál. Zároveň ale chceme přilákat i nové zájemce. Kdo by si chtěl graffiti zkusit, vyzkoušet něco namalovat, může za námi přijít,“ vybízí Fiksa771.

Zájemci musí podle něj jen dodržovat pravidla, jedním z nich je například to, že by neměli svým výtvorem zakrýt kvalitnější malbu, měli by přemalovat jen to, co zvládnou ztvárnit lépe. Místa je ale na zdi prý dost a dost. „Rádi bychom v budoucnu dělali také workshopy pro děti a mladé, aby si mohli vyzkoušet malovat se sprejem,“ plánují žatečtí sprejeři.

Graffiti a streetart zažívají v poslední době v Žatci doslova boom. Kromě nové legální plochy, po které sprejeři ve městě dlouho volali a scházela, tam před několika dny dokončil své umělecké dílo ChemiS. Na objednávku radnice zkrášlil sprejem 70 metrů dlouhou zeď u fotbalového stadionu Slavoje, promítl tam motivy spjaté s městem. „Propojuji tam několik témat, která se vážou k tomu místu a Žatci. Je tam fotbal, vodáci, příroda, řeka Ohře, rybáři, ale také tradiční žatecká témata - chmel a pivo,“ popsal Dmitrij Proškin, jehož tvorba je žádaná po celém světě. Vždyť maloval třeba na stěnu New York Hall of Fame, na místě, kde se celá graffiti kultura zrodila.

Ještě letos mají v Žatci vzniknout i další dvě streetartová díla. O první se postará místní mladík Tomáš Zugar. Ten už před časem oživil místo u cyklostezky pod mostem pod silnicí Most – Plzeň, „vykouzlil“ tam motivy z vodní říše. Letos o prázdninách tam má namalovat protilehlou stranu pod mostem.

Dalším projektem je velkoformátová malba na výměníku na sídlišti Jih. Ta uspěla, podobně jako dílo pod mostem, v participativním rozpočtu. O její realizaci rozhodli lidé v hlasování. Proměnit nevzhledný výměník, který je vidět při příjezdu do města směrem od Holedeče, v umělecké dílo, se pokusí uznávaný tvůrce Michal Škapa. Stejně jako malba na zeď u Ohře má tento projekt městskou pokladnu přijít na zhruba 200 tisíc korun.