Louny - Do insolvenčního řízení se přihlásilo sedm desítek věřitelů. Čeká se na rozhodnutí Vrchního soudu, to však může kvůli vytíženosti soudců padnout až za půl roku.

Cisterny společnosti Legios. | Foto: archiv firmy

Po dvou měsících od zahájení insolvenčního řízení s lounskou firmou Legios, která se přejmenovala na Industry Plant LG, se do něj přihlásilo se svými pohledávkami 73 věřitelů. Ze seznamu majetku, pohledávek a závazků společnosti vyplývá, že dluží věřitelům přes dvě miliardy korun.

Společnost Legios, která se zabývá opravami a výrobou nákladních železničních vagónů a lokomotiv, po celé ČR zaměstnává 1160 lidí. Z toho několik set v Lounech.

Firma neplatí sociální pojištění za zaměstnance

Návrh na insolvenční řízení podal v říjnu k soudu jeden z věřitelů – Všeobecná úvěrová banka. Té Legios dluží přibližně 235 milionů korun. Společnost ale dluží například i za své zaměstnance sociální pojištění. „Jedná se o jednoho z největších zaměstnavatelů v okrese Louny a jednoho z největších dlužníků pojistného na sociální zabezpečení v Ústeckém kraji. Dluh ke dni 21. listopadu činí 75,8 milionu korun," uvedl Josef Šifta z České správy sociálního zabezpečení.

Společnost se snaží insolvenční řízení oddálit. Požádala soud o vyhlášení moratoria, které by firmu ochránilo před věřiteli a na tři měsíce oddálilo rozhodnutí o vyhlášení úpadku. Soud ale vyhlášení moratoria odmítl. „Aby navrhovatel dosáhl vyhlášení moratoria, musí soudu předložit perfektní návrh včetně perfektních povinných příloh. To se nestalo," vysvětlil v rozhodnutí Josef Šimek, samosoudce Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Tamní soud řeší případ Legiosu, protože firma přesunula letos na jaře sídlo do Českých Velenic. A změnila jméno na již zmíněný Industry Plant LG.

Společnost se proti odmítnutí moratoria odvolala. Věc má teď na stole Vrchní soud v Praze. S ohledem na vytíženost soudců lze očekávat rozhodnutí Vrchního soudu o odvolání proti odmítnutí návrhu na vyhlášení moratoria nejdříve za šest měsíců. Taková to lhůta se ale některým věřitelům pochopitelně nelíbí. Všeobecná úvěrová banka požádala Vrchní soud v Praze, aby rozhodnutí co nejvíc urychlil.

Za problémy prý může stát

„V případě, že by se rozhodlo o odvolání až ve lhůtě šesti měsíců, postrádalo by to zcela význam. Byli by poškozeni všichni věřitelé a tak dlouhá lhůta by měla jistě negativní dopad i na hospodářskou situaci samotného dlužníka," zdůvodnila Radka Konečná, advokátka z právní kanceláře Konečná & Zacha, která Všeobecnou úvěrovou banku zastupuje.

Společnost tvrdí, že za její problémy může stát. „Nedostatek financí v naší firmě je způsoben zejména postupem finančních úřadů, které zadržují firmě Legios dlouhodobě vratky DPH," tvrdí Radek Rybáček, generální ředitel firmy. „Potíže vznikly v důsledku sporů firmy s českým státem, jehož finanční úřady společnosti dluží na zadržených daních přes 800 milionů korun. Legios se tedy dostal do finančních problémů jen v důsledku nezákonného postupu daňových orgánů," tvrdí.

Vyšetřování daňových úniků

Společnost v posledních měsících získala řadu zakázek na výrobu železničních nákladních vagónů do zahraničí za stovky milionů korun. Například do Turecka či Francie.

Protikorupční policie několik let společnost vyšetřuje kvůli daňovým únikům. Obvinila kvůli tomu tři lidi.

Policisté mají podezření, že Legios a „spřátelené" firmy ošidily stát na daních o více než sto milionů korun. Legios měl údajně v roce 2009 fiktivně nakoupit komponenty k opravě vagonů za 588 milionů korun, a to s cílem získat nárok na odpočet DPH nejméně 111 milionů korun. Trestní řízení se ale táhne už tři roky.