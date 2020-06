Nádraží Žatec západ je druhou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky.

Legiovlak - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Veřejnosti bude Legiovlak v Žatci přístupný zdarma od úterý 9. až do neděle 14. června, ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.