Společnost Film United, která má rozsáhlý areál v této obci kousek od Loun pronajatý, jej v poslední době využila také pro celovečerní dánský film V lásce a válce. Letos by se měl v Lenešicích natáčet ruský film.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Areál bývalého cukrovaru je velmi fotogenický a budovy na jeho pozemku poskytují motiv rozbořeného města, který se v České republice hledá stále hůř. Dostavbou dekorace několika ulic, které jsou přímo napojené na trosky cukrovaru, vznikla poměrně rozlehlá stavba, která skýtá mnoho variant pro natáčení – široký bulvár, náměstí, menší uličky a nároží až po haldy trosek,“ vysvětlila Veronika Lencová ze společnosti Film United, která si bývalý cukrovar pronajímá od roku 2019. „Areál je ideální dekorací pro válečná témata, pro jiný žánr se zatím nevyužil,“ dodala.

Zatímco v německém seriálu zobrazuje Berlín těsně po druhé světové válce, v dánském filmu si bývalý lenešický cukrovar „zahrál“ přímo frontu první světové války. Během natáčení seriálu Shadowplay se do Lenešic podívali američtí herci Taylor Kitsch a Michael C. Hall, nebo německé hvězdy Nina Hoss a Sebastian Koch.

Jak vypadalo natáčení v areálu v roce 2014

A jak pandemie covidu ovlivnila natáčení filmů v Česku? „Pandemie přináší filmu stejné problémy jako kterémukoli jinému průmyslovému odvětví. Kromě několikaměsíčního omezení na jaře loňského roku se však pracuje kontinuálně a zahraniční produkce do Česka stále přijíždí. Vše se však děje za přísných hygienických podmínek a testování celého štábu několikrát týdně,“ popsala Lencová.

Bývalý lenešický cukrovar budou moci filmaři využívat ještě několik let, pak jej čeká zásadní proměna. Na ploše o celkové rozloze sedmi hektarů má vyrůst osm desítek rodinných domů, počítá se také s parkem, zvažuje se i zřízení mateřské školy. Zhruba polovinu areálu uzavřeného v osmdesátých letech 20. století získala obec na konci roku 2012 v dražbě, majitelem druhé části je soukromý vlastník. Projekt přeměny areálu připravují společně.

„Od roku 2019 připravujeme první zásadní krok, a to regulační plán. Ten určí, jak by měl areál vypadat, jakým způsobem se zastaví rodinnými domy, cestami a podobně,“ vysvětlil starosta Lenešic Leoš Procházka. Po dokončení plánu se připraví projektová dokumentace, pak se začne pracovat na výstavbě infrastruktury. Je třeba také posílit kapacitu vodovodu a kanalizace vedoucí do lokality. „Je toho ještě hodně, co nás čeká. Z tohoto důvodu je proto dnes těžké hovořit o nějakých termínech, kdy začneme nabízet parcely k prodeji,“ vysvětlil starosta. „Zájemci ale už volají. V současné době pro ně bližší informace ale nemáme,“ dodal.



Lenešice patří mezi několik lokací, které pravidelně v okrese Louny filmaři využívají. K dalším patří například města Žatec či Loun a také zámky v Krásném Dvoře nebo Stekníku.