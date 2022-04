Zdroj: DeníkOsudy Zdeňka Karla, svobodného pána ze Schönfeldu, a jeho rodu přímo v Lenešicích nedávno dokumentovala Česká televize v rámci svého seriálu Modrá krev o české šlechtě. Schönfeldové, o nichž je první písemná zmínka z 13. století, přišli do českých zemí ze Slezska. Po komunistickém převratu čekali na rodinu v Lenešicích v padesátých letech zlé časy. „Tatínka odtud odvedli v poutech na den přesně, kdy mu bylo čtyřicet let. Skončil v uranových dolech v Jáchymově, maminka v nemocnici. Zůstali jsme tady tři dny sami s bratrem. Já tříletý, on čtyřletý. Postaraly se o nás řádové sestry z Loun. Nakonec byla naše rodina vystěhována do pohraničí na Znojemsko,“ vzpomíná 77letý Zdeněk Schönfeld. Jeho bratr emigroval do Německa, Zdeňkovi se stala jižní Morava na dlouho domovem, 45 let tam pracoval na různých pozicích v továrně vyrábějící průmyslovou keramiku. Shodou okolností v roce 1964 sloužil na vojně v Lounech a občas hlídal muniční sklad, který si armáda v lese u Nového Dvora zřídila. Po roce 1989 se začal starat o navrácený rodinný majetek, a nakonec se přestěhoval zpět do Lenešic. „Dům, kde dnes bydlíme, byla ruina. Postupně jsme ho dali do pořádku. Stejně jako park a les,“ říká Zdeněk Schönfeld. V současné době rodina v romantickém duchu obnovuje mlýn u silnice Lenešice – Břvany.