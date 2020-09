Plánovaný 34. ročník tradiční podzimní výstavy, která měla začít v pátek v žateckém hotelu Černý orel, se neuskuteční. Tamní houbaři o tom rozhodli v tomto týdnu.

„Výstavu jsme se rozhodli zrušit kvůli aktuální situaci epidemie koronaviru. Chodí na ni hodně školy, ty by asi nedorazily. Navíc by pro organizátory nebylo nic příjemného být na výstavě hodiny v roušce,“ vysvětlil předseda žateckého mykologického spolku Pavel Dombaj. „Moc nás to mrzí, bylo by letos opravdu co vystavovat, bylo to pro nás těžké rozhodnutí,“ dodal.

Žatečtí houbaři při přípravě výstavy pár dní předtím vždy zamíří do lesů v širším okolí města. Vědí, že hub je v nich hodně. „Zvláště pak v lesích na hranici Podbořanska, severního Plzeňska a Rakovnicka kolem Blatna a Žihle roste teď hub hodně. A i ty atraktivní, jako jsou hřiby smrkové nebo křemenáče březové. Roste hodně druhů holubinek, začínají ryzce pravé,“ přiblížil Dombaj.

Podle jeho slov se zatím současné suché období na růstu hub neprojevuje. Pokud nezaprší, brzy se to ale dá očekávat. „Pak se budou houby vyskytovat hlavně v rosných místech, tedy na krajích lesů nebo cest,“ vysvětlil.

I přes svůj průmyslový a zemědělský charakter má okres Louny místa, kam se dá na houby zajít. Zvláště na jeho jihu jsou rozsáhlejší lesy, kam míří v sezoně stovky houbařů. „Já mám svá oblíbená místa u Velké Černoci, někdy jezdím na houby do Nečemic nebo Deštnice. Když mám čas, tak až do Blatna,“ sdělil vášnivý houbař Roman Stejskal ze Žatce.

Mezi lounskými houbaři je zase hodně oblíbené Džbánsko, tedy okolí Hříškova nebo Domoušic. Na Podbořansku jsou pro houbaře zajímavé lesy v okolí Vroutku a na okrajích vojenského prostoru v Doupovských horách nebo zmíněné rozmezí tří krajů kolem Blatna a Lubence.

Policisté v souvislosti s probíhající houbařskou sezonou nabádají při cestách do lesa k opatrnosti. „Houbaři by měli mít na paměti, že mohou velmi snadno ztratit orientaci a zabloudit. I loni na podzim řešili policisté na Lounsku několik oznámení o ztracených houbařích. Jednalo se o seniory ve věku kolem 70 let, které pak hledaly desítky policistů, a to i ze sousedních krajů. Ve dvou případech byl nasazen také policejní vrtulník. Tyto epizody měly šťastný konec, dva z pohřešovaných se nakonec vrátili domů sami a jeden byl nalezen policisty ve spolupráci s jeho vnukem,“ zmínila policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „K jeho nalezení pomohlo i to, že si s sebou vzal do lesa mobilní telefon,“ dodala.

Právě plně nabitý mobilní telefon by měl být při cestě do lesa samozřejmostí. I když v lese nemusí být signál, vždy lze zavolat na tísňovou linku. „Základem je také informovat některého z příbuzných nebo známých o plánovaném houbaření včetně uvedení místa, kam se dotyčný hodlá vydat a kdy se chce vrátit. Osoby užívající životně důležité léky by si je pro jistotu měly vzít sebou i s dostatkem tekutin,“ doporučila mluvčí.

Pokud se houbař v lese ztratí, rozhodně by neměl začít panikařit. Je dobré se vyvarovat chůze v kruhu, zaposlouchat se, zda není slyšet ruch vesnice nebo silnice. Jedno z pravidel také říká, že je dobré jít podél potoka. V případě nouze jsou k dispozici tísňové linky 158 či 112.