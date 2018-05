Letní horko budeme moci konečně zkrotit. Plovárny na Lounsku otevírají

Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: nižší střední. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce - průmyslová zóna, Tatinná 60 (kantýna společnosti Yanfeng), Požadujeme: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, praxi v oboru výhodou, příjemné vystupování, zodpovědný přístup, nutnost samostatné dopravy., Nabízíme - jistotu stabilní společnoti, zajímavé finanční ohodnocení, nástup možný ihned, případně dle domluvy, Kontakt: Katerina Chmelová, tel: 739 151 871 nebo email: katerina.chmelova@verejnestravovanicz.cz, osobně na adrese: Husova 2775, Louny. Pracoviště: Veřejné stravování cz, a.s., pracoviště průmyslová zóna triangle, 438 01 Žatec 1. Informace: Katarína Chmelová, +420 734 151 871.

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů operátor CNC. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:5. května 2940, 440 01 Louny, frézování, soustružení, elektroerozivní obrábění, vzdělání technického směru, praxe na horizontální frézce,znalost výkresové dokumentace výhodou, Schopnost učit se novým věcem,Samostatnost, spolehlivost, mzda se odvíjí od praxe a znalostí, Příspěvek na dopravu do zaměstnání, Vlastní kuchař (oběd 30,-Kč)..Permanentky do fitness studia.Poukázky do kina a divadla. Permanentky na zápasy HC Verva Litvínov, Pracovní poměr na dobu neurčitou.Firemní ZOO o přestávkách.Příspěvek na významné životní události (svatba, nar.dítěte, životní jubileum).- Věrnostní odměny (10, 15, 20, 25, 30...let u firmy), 2-3 dny placeného volna "SICKDAYS". Příspěvek na penzijní připojištění. Zvýhodněné služby mobilního operátora, Přístup do sportovního zařízení SEKO Aréna, Vyhlídkové lety vrtulníkem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.Teambuilding (motokáry, FIFA Xbox turnaje, stolní tenis, paintball, únikové hry, bowling, cyklovýlety a další).Příjemné okouzlující prostředí propojené s přírodou., kontakt:michaela.mrackova@sekogroup.com, telefonicky od 7,00 do 15,30 hod na č. 415635579. Pracoviště: Seko aerospace, a.s. - provozovna louny, 5. května, č.p. 2940, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Mračková, +420 415 635 579.