Častější promítání filmů se v Lounech v tamním amfiteátru na výstavišti v letošním létě neuskuteční. Kvůli úsporám. Projekce zůstane ve stejném rozsahu jako v premiérovém loňském roce, kdy mohli zájemci přijít na dva filmy. Letní kino už promítá v Žatci, v půli června se přidají v Podbořanech. Kromě kin se na novou sezonu chystají i na koupalištích. Už mají jasno, kdy by chtěli otvírat.

Amfiteátr, bývalé letní kino, na výstavišti v Lounech | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

„Pravidelné promítání ve větší míře plánovat nemůžeme, nemáme na to peníze. Půjčení techniky a filmu na jednu projekci nás stojí 20 tisíc korun, kvůli úsporám jsme museli vrátit část peněz našemu zřizovateli, tedy městu. Byly to také finance, se kterými jsme počítali na filmy. Loni jsme promítali dvakrát, letos to bude podobné,“ vysvětlila ředitelka Městské knihovny v Lounech Dagmar Kučerová.