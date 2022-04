„Přibližně před deseti lety se areál letního kina v Kryrech úplně zavřel. Nevyužíval se, prostor mezi lavičkami zarostl. Přišlo mi to škoda, proto jsme v roce 2019 založili spolek Lekaf, což znamená letní kino a amfiteátr, který usiluje o jeho obnovu. Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo do této činnosti zapojit i mládež z Kryr,“ sdělil místopředseda spolku František Musílek. K areálu má blízko, s kryrskými kapelami Když už tak už band a The Dioptrie v něm před jeho uzavřením několikrát zpíval a s přáteli založili festival Kryrský Krák.