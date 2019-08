Sedmnáct let v Lounech letní kino chybělo. Romantická nálada při českých komediích, napětí během drsných akčních snímků, zatajování dechu při hrůzostrašných hororech. K tomu deka, kelímek s pitím a přátelé, to vše pod hvězdami při teplých letních večerech. Dlouhá léta tuto atmosféru v Lounech nezažili, až letos se rozhodli zkušebně promítnout dva filmy. O obnovení biografu měl rozhodnout zájem diváků. Ten byl obrovský, příští rok tak letní kino v Lounech bude.

„Bylo to super. Krásná atmosféra,“ zhodnotila divačka Martina Jandejsková. „Letní kino v Lounech chybí. Toto promítání bylo výborné, doufám, že kino bude pokračovat,“ připojila další kladný ohlas Eva Bártková.

Na promítání české komedie Teroristka přišlo podle odhadu zhruba 800 lidí. Na úspěšný snímek Bohemian Rhapsody pak dokonce 1200. Obě projekce byly zdarma.

O obnově letního kina uvažovala radnice údajně už delší dobu. Po úspěchu zkušebních projekcí se vedení města i knihovna, která má amfiteátr na výstavišti na starosti, shodují na tom, že chtějí v promítání pokračovat. „Jsme maximálně spokojení. Zájem byl obrovský, atmosféra vynikající. O promítání v příštím roce budeme ještě jednat s městem, ale za knihovnu mohu říci, že chceme pokračovat, chceme určitě letní kino obnovit,“ uvedla ředitelka knihovny Dagmar Kučerová.

Také vedení města záměr příští rok promítat pravidelně podporuje. Hlasy proti zatím slyšet nebyly. „Je vidět, že zájem lidí je. A dokonce hodně velký. Chceme v promítání určitě pokračovat,“ sdělil Deníku lounský starosta Pavel Janda.

Promítat by se na výstavišti mělo příští rok jednou týdně, šlo by přibližně o deset projekcí. Radnice a knihovna budou řešit dvě možné varianty provozu. „Chceme vybrat rozumné řešení s rozumnými náklady. O variantách budeme ještě jednat,“ dodal Janda.

První by město přišla zhruba na milion korun. Muselo by se investovat do techniky, úprav areálu, zaměstnanců, oplocení, nyní je amfiteátr volně přístupný. V této variantě by se platilo vstupné. Město by přesto, podobně jako jinde, muselo asi na kino doplácet.

Druhá varianta, ke které se kloní starosta, by znamenala náklady v řádech statisíců, odhady mluví o zhruba 200 tisících. Technika by se stejně jako letos půjčovala, což je sice komplikovanější, ale levnější. Oplocení a další úpravy by se nedělaly, promítání by bylo dále zdarma.

Letní kina v regionu zažívají v poslední době boom. V Žatci provoz nepřerušilo a promítá takřka každý den. V Podbořanech před časem vzniklo na koupališti, filmy uvádí několikrát měsíčně. Tradičně do regionu zajíždí také Kinematograf bratří Čadíků. Letos promítal v Žatci, na nádvoří zámku v Jimlíně a také v Postoloprtech. Pod širým nebem se letos mimořádně promítalo také ve Slavětíně, v Lenešicích, chystá se v Cítolibech.