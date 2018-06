Letnímu kinu v Lounech se blýská na lepší časy. Možná se bude i promítat

Louny - Knihovna, která má amfiteátr v Lounech v podnájmu, chce obnovit promítání pod širým nebem.

Amfiteátr, bývalé letní kino, na výstavišti v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Významného oživení se dočkal letní amfiteátr v lounském parku. Pod správu ho převzala městská knihovna, letos už tam uspořádala několik akcí pro veřejnost, například Den matek nebo dětský den. A objevily se úvahy, že by se areál vrátil také svému původnímu účelu - letnímu kinu. To v Lounech nepromítá už 16 let, skončilo tehdy kvůli malému zájmu lidí, na filmy jich chodilo jen pár.

V současné době je nájemcem lounského výstaviště v parku společnost Diamant Expo, podnájemcem amfiteátru je zmíněná městská knihovna.

„O obnově promítání v letním kině uvažujeme. Kolega z mostecké knihovny, který provozuje kino, mi nabídl pomoc při podání žádosti o dotaci na digitalizaci letního kina. Pokud nám to zřizovatel, tedy město, dovolí, v roce 2019 to zkusíme. Můžeme dostat až kolem tří milionů korun,“ sdělila ředitelka knihovny Dagmar Kučerová.

Tak vypadal "letňák" před opravou v roce 2008:

Oslovení zástupci vedení města rozhodně nejsou proti. „Určitě bych to uvítal. Vnímal jsem uzavření letního kina jako chybu, i když tenkrát o promítání velký zájem nebyl. Byl bych moc rád, kdyby se provozu letního kina někdo ujal a opět se promítalo,“ řekl starosta Radovan Šabata.

Podobně se vyjadřují také další lidé z vedení města. „Návrat promítání bych rozhodně uvítal. Stejně tak kvituji už nastartované oživení amfiteátru akcemi pro rodiny,“ uvedl třeba radní Pavel Janda. „Obnovené letní kino by bylo krásné. V parku jsou nové aktivity, lidé tam chodí víc. Letní kino by atraktivitu ještě zvýšilo,“ doplnil radní Michal Kučera.

Rozhodující bude, jak vysoké náklady si nákup technologie letního kina vyžádá, jaká by byla případná dotace a kolik by ze svého muselo dát město. Rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří vzejdou z komunálních voleb letos na podzim.

Čtenáři Žateckého a Lounského deníku by obnovení přivítali. „Já jsem určitě pro. Stačí se podívat, kolik lidí přijde na promítaní Kinematografu Bratří Čadíků. Myslím, že by klidně zatím stačilo promítaní jednou týdně. Pátek, nebo sobota,“ uvedl třeba David Kapka.

Areál byl roky bez využití

Areál, který po uzavření letního kina několik let chátral, prošel v roce 2009 rekonstrukcí. Během ní se odstranily zchátralé lavičky a oplocení, v další etapě se opravilo jeviště, boční a promítací stěny, odbourána byla polokruhová část za jevištěm a postavena menší. Město za to dalo pět a půl milionu korun. Předloni dostal amfiteátr nové lavičky, teď se plánuje zastřešení pódia s promítací stěnou. „Hledáme vhodné varianty, pořízení je v plánu příští rok,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Zastřešení amfiteátru je důležité pro hudebníky, kteří by měli v místě hrát. Aby jejich drahá aparatura nebyla vystavena nepřízni počasí. Amfiteátr se pravidelně užívá při městských slavnostech, Letním lounském vábení, které se konají v srpnu. Umístěna tam je folk a country scéna. A několik koncertů se chystá ještě během června. V sobotu 23. června zahraje kapela The Blueberries ze ZUŠ Louny, následující den dechovka Lounská třináctka.