Léto zase přinese přestupky a rušení klidu, říkají strážníci

Ústecký kraj - Někde pomohou specialisté, jinde chtějí zamezit stěhování lidí, kteří kašlou na pravidla.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nejen litvínovské sídliště Janov je z pohledu městské policie lokalitou, kde je pořád co řešit. Jenom loni tam strážníci řešili přes čtyři tisíce událostí. Podobná místa mají i další města. Například Žatec.

V Litvínově se v letošním roce museli smířit s tím, že po rozhodnutí Ústavního soudu museli zrušit „vysedávací“ vyhlášku, kterou nahradila nová, upravená. Pro strážníky je to nová situace. „Uvidíme, co změny přinesou v praxi, budeme se s tím muset nějak popasovat,“ řekl velitel městské policie v Litvínově Zdeněk Urban. Letní období podle něj přináší nejvíce přestupků, rušení nočního klidu nebo vyhazování odpadků přímo na ulici.

Strážníci by v tom ale neměli zůstat sami, protože na prázdniny se do Litvínova chystají přijet na pomoc čtyři policisté z Prahy, specialisté na práci s národnostními menšinami. Je to iniciativa samotného policejního prezidia.

V Janově navíc strážníci zaznamenali nový jev, a sice rabování opuštěných bytů. „Třeba jeden celý panelák v Gluckově ulici. Jak zůstal bez obyvatel, stal se okamžitě terčem nájezdů zlodějů. Řadu zjištěných krádeží nemůžeme uzavřít, protože není možné vypátrat poškozené,“ přiblížil velitel strážníků.

Krádeže, přepadávání, rabování

Zvýšil se počet přestupků páchaných mladistvými. Nezletilí se hlavně podílejí na krádežích. Přispívá k tomu také velká migrace obyvatel sídliště. „Loni se přistěhovala rodina z Bíliny a jen se usadila, stoupla trestná činnost. Zvýšil se počet krádeží nebo přepadání mladistvých vrstevníků. Poté, co se zase odstěhovala, údajně zpátky do Bíliny, počet činů klesl,“ poukázal Urban.

Problémové lokality má i Žatec. Z pohledu městské policie je nejhorší oblastí jednoznačně okolí ulice Boženy Němcové. „Tam směřuje nejvíce našich výjezdů, ať už preventivních, nebo na zavolání lidí. Je to pořád dokola. Jsou tam přestupky proti veřejnému pořádku, veřejné pohoršení, rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství,“ řekl ředitel žatecké městské policie Miroslav Solar. Také tamější strážníci počítají s tím, že s příchodem léta bude přestupků přibývat.

Město chce, stejně jako jiná města v regionu, vydat opatření, podle kterého by se nevyplácely doplatky na bydlení, aby se omezilo stěhování nových problémových lidí do vybraných lokalit. Jedná se o historické centrum města, v Podměstí v okolí ulice Boženy Němcové a trojici domů v ulicích Nádražní schody, Volyňských Čechů a Osvoboditelů.