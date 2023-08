Je teplý letní den a na oběd v kulturním domě v Dobroměřicích u Loun se sjíždí řada lidí. Na tácy si pokládají talíře s jídlem, na které mají zrovna chuť. Nabídka na výdejních pultech je pestrá, dominuje česká kuchyně. Plněný bramborový knedlík s uzeným, rajská omáčka, výpečky, smažený květák nebo sýr, svíčková. Každý den výběr ze sedmi jídel, každý si může nabrat tolik, kolik sní. Zaplatí jednotnou cenu 128 korun.

Švejk restaurant - bufet u areálu bývalých jatek v Žatci.

Naber si jídlo jaké a kolik chceš. Ale všechno sněz. Pokud ne, připlatíš si. Oblíbený koncept dorazil před časem také do Dobroměřic u Loun. Restauraci s kulturním domem má v pronájmu Roman Voříšek ze sousedních Lenešic. Tam řadu let provozuje restauraci U Kaiserů, v Dobroměřicích působí pět let.

Také on se musí v poslední době vypořádat s růstem cen, strávníkům v dobroměřické restauraci se tak nevyhne zdražování posledních let. Nyní platí za jídlo zmíněných 128 korun. „Je to čtvrtá cena, začínali jsme na 89 korunách,“ popisuje Roman Voříšek.

Systém v dobroměřické restauraci je postavený na rautovém stravování, každý si může naložit na talíř, kolik sní. A přidat si, kolikrát chce. „Mohu mít tuto cenu díky tomu, že při rautovém stravování není potřeba personál na servírování jídla. Ušetřím tak na nákladech, těmi nejvyššími v restauraci jsou právě zaměstnanci,“ přibližuje.

Aby se jídlem neplýtvalo, kdo ho nedojí, připlatí si padesát korun. „Nestává se to často,“ říká Roman Voříšek. Kdo si chce jídlo zaplatit a sníst jinde, dostane ho do krabičky.

Relativně levně najíst se dá také v Žatci. Mezi místními je oblíbený například Švejk restaurant - bufet u areálu bývalých jatek. Oběd, otevřeno mají od 7 do 13 hodin, se tam dá pořídit za 115 korun. Například segedín s knedlíky nebo vepřová játra na cibulce s rýží.

Billa a Datart nahradí bývalé jatky v Žatci.

Nejlevnější obědy v Žatci nabízí jídelna Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD. Veřejnost se na Hošťálkově náměstí nají od září za 89 korun. V průměru tam během školního roku chodí na oběd třicet lidí. K tomu učitelé školy a žáci. „Jídla vaří naši žáci oboru kuchař číšník pod odborným dohledem instruktorů. Zároveň i žáci strávníky obsluhují,“ sdělila ředitelka školy Stanislava Sajdlová. Zájemci si mohou vybrat ze dvou jídel denně, musí je ale dopředu objednat na webu školy. Platí se najednou na konci měsíce.

Během roku podobné služby spojené s obědem za nízkou cenu nabízejí školy také v Lounech, Postoloprtech a Podbořanech.