Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS) připravuje na letošek rekonstrukci mostu přes Sádecký potok ve Lhotě na Žatecku. Počítá s jeho zbouráním, v místě vyroste most nový. Pěším v průběhu několikaměsíční stavby poslouží provizorní lávka, silnice třetí třídy do Nečemic bude uzavřena. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele, hodnota zakázky je 7,3 milionu korun bez DPH.

Most ve Lhotě na Žatecku. | Foto: se svolením SÚS Ústí nad Labem

„V rámci stavby dojde k odstranění kompletní spodní části, nosné konstrukce, říms a příslušenství mostu. Založení bude provedeno hlubinné na velkoprůměrových pilotách, na kterých budou vybetonovány dříky opěr. Nosnou konstrukci bude opět tvořit železobetonová deska, která bude na opěrách osazena s použitím vrubových kloubů. Mostní římsy budou monolitické opatřeny novým ocelovým zábradlím se svislou výplní. Přechodové oblasti říms budou opatřeny zámkovou dlažbou. Koryto potoka pod mostem bude nově vysvahováno a opatřeno kamennou dlažbou,“ uvádí se ve stavebním povolení. Délka mostu je 14 a půl metru.

Most ve Lhotě není jediným, který chce SÚS letos na komunikacích druhých a třetích tříd v okrese Louny zrekonstruovat. V současné době běží práce na mostě v Orasicích, silnice II/246 Louny – Koštice je kvůli tomu do konce července uzavřena. Kvůli opravě propustku je objížďka také na Podbořansku, do poloviny července je neprůjezdná silnice II/194 Podbořanský Rohozec – Nová Ves. Ještě letos chce SÚS zrekonstruovat most přes Vlkovský potok v Malé Černoci na silnici II/221 Blšany – Velká Černoc a přemostění železniční trati v Želči na Žatecku.

Dopravní peklo. V květnu se na dva roky zavře silnice I/27 v Žiželicích

V okrese Louny jsou aktuálně i jiné uzavírky silnic. Do konce května je neprůjezdná kvůli rekonstrukci plynovodu silnice v Podbořanech ve směru na Kadaň, rok je kvůli sanaci svahu zavřená silnice mezi Měcholupy a Radíčevsí na Žatecku. Ze stejného důvodu, sesuv svahu, řidiči neprojedou mezi Hořeticemi a Deneticemi a také mezi Lišany a Postoloprty. Tam je navíc do konce října kvůli opravě mostu přes Ohři uzavřena silnice Postoloprty – Březno.

Kvůli opravě propustku se od 22. do 26. dubna uzavře silnice třetí třídy mezi Žiželicemi a Hořeticemi, od poloviny května pak kvůli stavbě mostu přes údolí a nové části silnice I/27 v Žiželicích. Řidiči se objížďky zbaví až v roce 2026 spolu s otevřením obchvatu.

