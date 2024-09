operátor/ka oddělení vývoje a výzkumu Jihokorejská společnost Nexen Tire patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Její centrály se nalézají v Yangsanu a jihokorejské metropoli Soulu. Nexen Tire je průkopníkem v oblasti využívání nejmodernějších technologií a inovativních výrobních postupů. Výstavba rozsáhlé moderní továrny v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce v Ústeckém kraji je mimořádně důležitým milníkem pro rozvoj společnosti Nexen Tire. Stavba splňuje nejpřísnější bezpečnostní a ekologické standardy. Nexen Tire do stavby výrobní linky, která se bude rozprostírat na ploše 35 hektarů, investuje v první fázi až 22 miliard korun. Díky novému výrobnímu závodu vznikne v Ústeckém kraji postupně až 1500 nových pracovních míst. Plánovaná výrobní kapacita dosáhne 12 milionů pneumatik ročně. Co vás čeká? dvousměnný provoz - krátký a dlouhjý týden, 12ti hodinové směny Plnění požadavků testování pneumatik Obsluha strojů a zařízení Příprava a měření pro vyhodnocování výkonu pneumatik Práce s Excelem Zavádění nových produktů Práce s jednoduchými měřícími nástroji Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? SŠ vzdělání, v technickém směru výhodou Zkušenosti s měřením výhodou (Posuvka, úchylkoměr,…) Angličtina výhodou Znalost MS Office Pečlivost, aktivní přístup při řešení problémů Důslednost, flexibilitu, logické uvažování Co Vám můžeme nabídnout? Docházkový a výkonnostní bonus Příspěvek na stravování ve výši 92 Kč/směna 13. mzdu 4 týdny dovolené + 5 dní placeného volna Benefitní kartu Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na dopravu. Možnost využití svozové dopravy Rodinné benefity kontakt: prace@nexentire.com 29 800 Kč

Detail nabízené práce