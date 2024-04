„Cesta ke spravedlnosti byla dlouhá a vyčerpávající, ale nikdy jsem nepřestal věřit, že pravda vyjde najevo, že se nakonec ukáže, jak to od začátku bylo,“ říká v rozhovoru pro Deník. V něm popisuje, jak vnímá práci lounských kriminalistů, jaké má rodina se zámkem plány, zda se otevře veřejnosti, co bude s obrazy Oskara Brázdy a jak se daří Marii Brázdové.

Po deseti letech policejního vyšetřování a projednávání u soudů různých stupňů justice rozhodla, že zámek Líčkov patří rodině Brázdů. Jak to vnímáte?

To je to podstatné. Že zámek Líčkov je opět Brázdův. Cesta ke spravedlnosti byla dlouhá a vyčerpávající, ale nikdy jsem nepřestal věřit, že pravda vyjde najevo, že se nakonec ukáže, jak to od začátku bylo. Dopomohla nám k tomu řada lidí. Chtěl bych poděkovat lounským kriminalistům, kteří případ roky vyšetřovali, odvedli dobrou práci a díky kterým mohli být někteří lidé odsouzeni. Velké poděkování patří také advokátovi Jiřímu Císařovi z Ústí nad Labem, který nás v této věci zastupoval. A také rodinnému příteli J. M., který nás dlouhodobě podporoval.

Říkáte nás. Pro rodinu ty roky musely být velkou psychickou i finanční zátěží?

To byly. Moje matka se dlouhé roky starala o tetu na zámku, která v něm mohla žít, i když papírově patřil někomu jinému. Nebylo to vůbec jednoduché. Rodiče se museli obětovat a prodat dům, aby s tetou mohli být a starat se o ni.

Není to poprvé, kdy vaše rodina o zámek přišla. Němci po okupaci Oskara Brázdu vyhnali, zámek zabavili, v roce 1948 se podobně zachovali komunisté. Akorát s tím rozdílem, že Brázdovi mohli na zámku žít, byť jim nepatřil.

A teď skončila éra podvodníků a lichvářů. Věřím, že to bylo naposledy, kdy nám zámek někdo vzal. Teď se chceme soustředit na jeho rekonstrukci a jeho otevření pro veřejnost.