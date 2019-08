Debaty o tom, proč není na Vábení větší nabídka malých pivovarů, nechyběly ani letos. „Je to určitě škoda. Nic proti pivu Březňák nebo Krušovice, ale ty si můžu dát vždy. Radši bych ochutnal místní piva malých pivovarů,“ uvedl třeba František Malý, který na Vábení přijel z Mostu. Jeho kamarád Tomáš Březina z Loun souhlasí. „Chtělo by to změnu. Určitě se mají lounské pivovárky čím pochlubit,“ řekl.

Vedení města je myšlence dostat lokální pivovary na Vábení nakloněné. Upozorňuje ale, že to nechce na úkor kvality programu. „Na příští rok oslovím malé pivovary v regionu a zkusím se s nimi domluvit. Zkusíme Vábení otevřít pro víc značek,“ sdělil starosta Pavel Janda.

Rozpočet slavností je přibližně dva miliony korun. Z toho město Louny přispívá jedním milionem a druhou polovinu je třeba získat od sponzorů. Heineken letos přispěl částkou 150 tisíc korun. „Jde o patnáct procent z toho, co musí organizátoři na slavnosti sehnat. Pokud by bylo méně peněz na Vábení, pak by byl horší program. A to bych vážně nechtěl,“ doplnil starosta.

Pokud by totiž Heineken nebyl významným sponzorem městských slavností, tak je otázkou, zda by lokální pivovary dokázaly finanční výpadek pokrýt.

Finanční náročnost

„Řekněme, že by na Vábení bylo pět lokálních pivovarů. Pak by každý musel dát 30 tisíc korun. Spočítal jsem si, že bychom museli každý vytočit aspoň 35 sudů, abychom nebyli ve ztrátě. A to je otázka, ne každému by se to asi podařilo,“ uvažuje nad ekonomikou akce Radek Taraba, sládek a jednatel pivovaru Pivo ZLoun.

Po uzavření Pivovaru Louny v roce 2010, který o dva roky dříve koupil právě Heineken, začaly ve městě vařit pivo tři menší pivovary: Pivo ZLoun, Rodinný minipivovar Domov a Zichovecký pivovar. „Pokud bude zájem ze strany města a dohodneme pro nás přijatelné podmínky, rádi se do Vábení zapojíme. Pro návštěvníky by to bylo určitě pestřejší,“ sdělil už dříve jednatel Pivovaru Zichovec Jan Husák.

Letošní 16. ročník letních městských slavností proběhl od pátku 9. do neděle 11. srpna. K hlavním tahákům kulturního programu patřili Vladimír Mišík & ETC, Žlutý Pes nebo Xindl X.

Za dva týdny se v sousedním Žatci koná tradiční Dočesná. Tam mají pivaři daleko pestřejší výběr. „Aktuálně je přihlášeno 52 pivovarů. Jejich počet se může ještě drobně změnit,“ sdělil Karel Fiala z Městského divadla v Žatci, které slavnosti organizuje.

Loni na Dočesnou dorazilo rekordních 60 pivovarů, předloni jich bylo 51 a rok před tím 45. Akce je svým programem a finanční náročností větší než Vábení v Lounech.