Lidé hlasují v anketě o místě pro nové hřiště v Žatci

Žatec /ANKETA/ - Volit svého favorita můžete jen do neděle. V pondělí bude jasno.

Nové Rákosníčkovo hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun, které vznikne na podzim v Žatci, bude buď pod Libočanskou brankou u ZŠ Petra Bezruče poblíž centra, nebo za panelovým domem ve Vrchlického ulici na jižním okraji města. Rozhodnou o tom lidé v anketě, kterou ve středu 18. dubna vyhlásila žatecká radnice. První lokalita se nachází na volném prostranství, v druhé už dětské hřiště v současné době funguje.

Hlasování potrvá do neděle 22. dubna. A hned z prvních reakcí obyvatel Žatce je zřejmé, že souboj mezi oběma lokalitami bude pravděpodobně vyrovnaný. „Já jsem pro Vrchlického, je to pěkná a klidná lokalita,“ uvedla například Jana Pešková. „Mně se líbí místo pod branou. Je to kousek od centra, kde dětská hřiště nejsou,“ sdělila Valérie Novotná.

Původně bylo navržených lokalit více, zmíněné dvě jsou výsledkem hledání vhodného místa ze strany městského úřadu a zástupců společnosti Lidl, která hřiště zaplatí. „Hlavními kritérii, která o výběru finálových lokalit rozhodovala, byla bezpečnost a stavebně technické podmínky,“ vysvětlil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

Například kvůli bezpečnosti z navrhovaných míst vypadl prostor u kruhového objezdu v ulici Volyňských Čechů pod samotným Lidlem nebo pod kostelem sv. Jakuba v Tyršově ulici. Obě místa jsou v těsné blízkosti silnice.

Zvažovaných lokalit bylo víc

Další původně zvažované lokality - zejména ve vnitroblocích sídlišť na Jihu či v Podměstí - město vyloučilo buď kvůli tomu, že se tam v minulosti dětská hřiště rušila, nebo je vyřadily technické podmínky.

Vadily například inženýrské sítě pod povrchem nebo špatný přístup pro těžkou techniku při stavbě hřiště. „Jedna z lokalit navrhovaná lidmi, a to v Malínské ulici, kde stává cirkus, pak není vhodná kvůli jiným plánům města. V těsné blízkosti je dům s pečovatelskou službou, u nějž se počítá s budováním relaxačního prostoru pro seniory,“ popsal Kassal.

O tom, že řetězec v Žatci nové hřiště postaví, rozhodli obyvatelé města svým hlasováním v únoru. Ve své kategorii se Žatec umístil na druhém místě ziskem 34 355 hlasů, což je na město s necelými 20 tisíci obyvateli obdivuhodné číslo.

Hlasovat mohou lidé do neděle 22. dubna prostřednictvím e-mailu zpravodaj@mesto-zatec.cz či formuláře zveřejněného na facebookovém profilu zpravodaje města.

A proč jen do neděle, tedy pouze pár dní? „Když jsme na podzim dělali ankety ohledně silvestrovského ohňostroje nebo atrakcí při Dočesné, nejvíc se hlasovalo v prvních dnech po vyhlášení. Má to i praktický význam v tom, že názor veřejnosti budeme znát co nejdřív. Tím pádem mohou co nejdřív začít přípravy na stavbu hřiště,“ vysvětlil Tomáš Kassal.