Tři města z dvaceti, která dostanou nejvíce hlasů, získají příspěvek 100 tisíc korun na projekt, který vylepší vybraný veřejný prostor. „Hlasuje se na www.ahojkrasnecesko.cz až do konce května. Pro získání sta tisíc korun pro Žatec je nutné, aby opravě schodů v městském parku dalo hlas co nejvíce žateckých občanů! Každý z hlasujících navíc může získat hodnotnou cenu v podobě čisticích prostředků,“ vyzývá žatecká radnice.

Peníze do soutěže vložila společnosti Unilever, partnery jsou organizace Architekti bez hranic a Lepší místo. Žatec byl do soutěže zařazen díky připojení k platformě Mobilní rozhlas.

Každé ze zúčastněných měst muselo navrhnout místo, které chce vylepšit a zkrášlit. Žatec jde do soutěže s rekonstrukcí schodů v městském parku, jež nutně potřebují opravit. Na to upozorňovali i obyvatelé města. Město chce schody nejen opravit, ale také vybudovat bezbariérovou cestu do svahu, kudy procházejí senioři, maminky s kočárky, ale jezdí tudy i cyklisté. Prostor u schodiště by byl zároveň doplněný novým odpočinkovým místem, které by využily i školy a školky.

Tomáš Kassal