„Pojďme ukázat vzájemnou ohleduplnost používáním roušek, byť doma vyrobených,“ vyzvala žatecká starostka Zdeňka Hamousová. „Prosím noste roušky. Díky, společně to zvládneme,“ přidal se lounský starosta Pavel Janda.

Šití roušek se například věnují v mateřské škole Alergo v Žatci. Ta je stejně jako většina školek ve městě od úterý zavřená. „Šijeme všichni. Učitelky, uklízečky, kuchařky. Máme ve školce šest šicích strojů. V pondělí jsme roušky šily pro prodavačky žateckých obchodů. Oslovilo nás také město, abychom ušily roušky pro strážníky a další. A také jedna žatecká firma, která chce roušky pro své zaměstnance,“ sdělila Radka Mašková učitelka ze zmíněné školky.

Roušky šily také dobrovolnice v žateckém rodinném centru Sedmikráska. „V pondělí jsme jich ušily asi třicet, převážně pro děti,“ sdělila jeho vedoucí Michaela Hradcová. Látku, která zbyla, centrum věnovalo žateckému ústavu Kamarád Lorm, který se stará o mentálně postižené lidi. „Roušky u nás šije řada zaměstnanců, někteří z domova. Už jsme jich ušili poměrně dost, rozdali jsme je našim klientům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům. Šijeme roušky například pro prodavačky žateckého Teska, skauty, kteří roznášejí potraviny starším lidem nebo pracovníkům sociálních služeb, kteří se pohybují v terénu.

Zájem o roušky je velký,“ přiblížila ředitelka Andrea Rábová. „Roušky šijeme z bavlny, třeba ze starého povlečení, aby se daly vyprat při vysokých teplotách a vyžehlit napařovací žehličkou,“ dodala. Právě k častému praní roušek vyzývají odborníci.

Do šití roušek se pustili také v řadě obcí, například v Žiželicích u Žatce. „S ohledem na závažný nedostatek roušek se obec rozhodla ušít roušky pro své občany. Přes sociální sítě hledáme dobrovolníky na pomoc se šitím, uvítáme jakéhokoli pomocníka,“ sdělila místostarostka Lenka Mangová Mottlová.

Její kolegyně ze žiželického zastupitelstva Jaroslava Mangová se podělila se svou zkušeností s rouškou. „Byl to pro mě strašně zvláštní pocit nasadit si roušku v autě, natáhnout si rukavice a vylézt takhle ven a vejít do obchodu. Tam už jsem trému a ten divný pocit ze sebe ale shodila. V obchodě jsme měli roušku jen tři, což mi přišlo hodně málo,“ popsala.

V úterý 17. března odpoledne neměla hygiena potvrzený žádný výskyt koronaviru v okrese Louny. Kvůli jeho šíření pravidelně zasedají krizové štáby ve městech a obcích. „Řešíme aktuální problémy spojené se zdravotní situací v České republice, řešíme úkoly, které pro nás vyplynou. Krizový štáb se schází flexibilně, jak je potřeba, podle aktuálního vývoje. Chtěl bych apelovat na všechny spoluobčany, aby dbali pokynů vlády a pokynů krizového štábu města Louny. Chraňte rouškami sami sebe a buďte ohleduplní i ke svému okolí. Věřím že to společně dokážeme a virus se nebude dále šířit,“ vyzval lounský místostarosta Milan Rychtařík.

S podobným apelem přišel i lounský starosta Pavel Janda. „Omezení, která vláda uložila nám všem, směřují k tomu, abychom chodili do práce a jen na nejnutnější nákupy. Cílem je, minimalizovat kontakt s dalšími lidmi. Pokud je třeba jít ven nebo mezi lidi, vždy by to mělo být s rouškou, třeba i látkovou. Prosím respektujme to,“ uvedl.

V obou největších městech v okrese Louny přijali celou řadu opatření, která má zamezit šíření viru mezi lidmi. Starší obyvatelé, kteří by neměli ven vůbec vycházet, si mohou potraviny nebo léky objednat telefonicky. „Převzetí probíhá bez přímého kontakt. Nákup lidé zaplatí až po skončení nouzového stavu, v současné době je hradíme z rozpočtu města,“ popsala žatecká starostka Zdeňka Hamousová.