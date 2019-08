/INFOGRAFIKA, ANKETA/ V sociálně vyloučené lokalitě se dá pořídit vlastní byt i za méně než sto tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Monika bydlí se svým přítelem v třípokojovém bytě v Mostě. Byt si vybírali hlavně kvůli dobré dostupnosti centra a parkování. Měsíčně společně splácí leasing na auto zhruba 6000 korun, nájem je vychází na 10 tisíc měsíčně. „Po zaplacení dalších nezbytných výdajů nám zhruba 15 tisíc korun zbyde. S bydlením jsme spokojení, i cenově, ale dovedu si představit i přestěhování někam do přírody do baráčku a investovat peníze do vlastního,“ přiznává nájemkyně.