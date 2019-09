Město Postoloprty přišlo se zajímavou novinkou. Od začátku září umožňuje svým obyvatelům, aby se stali patronem lavičky ve městě. Zároveň uvítá, když radnici sdělí své tipy, kam by si nové posezení přáli umístit.

„Stále přemýšlíme, jak naše městečko a okolní obce udělat ještě lepšími, hezčími a hlavně, jak do tohoto úsilí zapojit co nejvíce občanů. S myšlenkou, že na čem se člověk podílí sám, toho si více váží, jsme se nechali inspirovat v zahraničí, kde se nám lavičky sponzorované samotnými obyvateli zalíbily,“ vysvětlila tajemnice postoloprtské radnice Jana Fišerová.

Záměr je takový, že se v Postoloprtech a jeho okolí umístí lavičky s textem, který přinese informaci o tom, kdo je jejím patronem. Za celou lavičku zájemce zaplatí čtyři tisíce korun, za polovinu dva tisíce. Nejnižší možný příspěvek je pět set korun. „Samozřejmě, že si na lavičku bude moci sednout každý kolemjdoucí,“ dodala tajemnice.

Radnice výzvu poprvé zveřejnila začátkem září, zatím se nepřihlásil nikdo. Informovala o ní v městském zpravodaji, o možnosti seznámí také mobilním rozhlasem. „Uvidíme, zda bude zájem, nebo ne,“ sdělila tajemnice.

Vytipovaná místa

Radnice má zatím vytipovaná dvě místa, kde by nová posezení mohla přibýt. V Bažantnici kolem říčky Chomutovky a u řeky Ohře. Obě jsou oddechovými částmi Postoloprt, častým cílem vycházek místních. Na břehu Ohře město letos zřídilo menší plovárnu, lavičky u ní jsou. Nové by se měly spíš instalovat u procházkové trasy, kterou radnice u řeky chystá.

Lavičky se ale mohou objevit i jinde. „Starší obyvatelé si občas stěžují, že si nemají kde odpočinout, že jim lavičky chybí. Budeme rádi, když nám sdělí, kde by novou lavičku rádi měli,“ sdělila Fišerová.

„Pokud nám dá někdo radu nebo nás požádá o instalaci lavičky, nebudeme za to samozřejmě požadovat, aby se stal patronem lavičky. Stačí nám jen tip,“ připomněla tajemnice.

Obdobný nápad je zatím v okrese Louny ojedinělý. V Žatci o něm ale začínají uvažovat. „Bavíme se o tom už delší dobu, vypadá to, že by o sponzorované lavičky mohl být zájem. Navrhnu to k projednání na nejbližším jednání kulturní komise,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Snahou o větší zapojení lidí do vytváření podoby a údržby veřejného prostoru je ze strany měst také výsadba stromků za narozené děti. V Podbořanech se tak děje už několik let, tradici tam zavedli na podzim roku 2012. Od té doby proběhla řada společných výsadeb, rodiče vysadili přes dvě stě stromků.

Letos na jaře tuto možnost zavedli v Lounech. Rodiče, kterým se narodí dítě, si mohou zasadit strom na ploše, jež město k tomuto účelu vybralo. Jedná se o pozemek za kotelnou u západního sídliště.

Podobnou možnost chystá i Žatec. „Je to dobrý nápad, myslím, že se ho povede zavést v Žatci už brzy. Zatím konkrétní lokalitu vytipovanou nemáme, ale padl návrh, že by jich mohlo být víc. Aby lidé měli ke svému stromu z bydliště co možná nejblíž,“ řekl žatecký místostarosta.