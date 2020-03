Okrašlovací spolek Slavětín získat na výsadbu nových stromu a keřů grant.

V sobotu 14. března od 10 hodin budou občané Slavětína společně sázet ovocnou alej. Okrašlovací spolek Slavětín získal grant na výsadbu nových stromů a keřů. „Cílem našeho projektu Když ti něco chybí, vytvoř to! je vrátit do krajiny ovocné stromy, které v naší vesnici měly tradici, vytvoření procházkového okruhu s krásným výhledem na České středohoří, podpora vzhledu krajiny a vytvoření přirozených úkrytů pro drobnou zvěř. Věříme, že se nám podaří spojit společné síly napříč celým Slavětínem a vytvoříme něco, co zde zůstane pro další generace“, řekl Lukáš Hájek z Okrašlovacího spolku Slavětín.