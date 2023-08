Po podzimních komunálních volbách se téma opět vrátilo do diskuzí vedení města, řešila se koupě Moskvy. Tentokrát nikoliv objektu jako takového, ale společnosti, která ho vlastnila. To celou věc zkomplikovalo.

Letos na přelomu zimy a jara vedení města rozhodlo o zpracování ekonomické, právní a technické analýzy. „Máme nabídku na koupi společnosti Moskva, která kulturní dům vlastní, za 14,8 milionu korun. Analýza má ukázat, zda tam není nějaký právní nebo ekonomický problém, a zhodnotit, v jakém stavu kulturní dům je. Současně vyjdeme z inspekce budovy, kterou jsme nedávno dělali,“ sdělil tehdy starosta Radim Laibl.

Sál, diskotéka i bowling. Žatec směřuje ke koupi kulturního domu Moskva

Do výběrového řízení na společnost, která by zmíněnou analýzu zpracovala, se přihlásila jen jedna firma s cenou 600 tisíc korun. Radní proto rozhodli o jeho opakování.

Mezitím ale došla dosavadním vlastníkům Moskvy trpělivost. „Dostali jsme několik dalších nabídek na koupi společnosti, nebylo pro nás reálné tak dlouho vyčkávat s případným prodejem městu za cenu toho, že bychom o ostatní zájemce přišli,“ vyjádřili se majitelé Moskvy Luděk Müller a Marcel Enders.

Objekt od nich koupil Kamil Trčálek „Nebudu k tomu zatím dávat z osobních důvodů žádné vyjádření,“ řekl Deníku. Podnikatel v Žatci vlastní několik bytových domů, v sousedních Lounech nedávno přestavěl na ubytovnu bývalou budovu Úřadu práce. Otázku, jak hodlá naložit s Moskvou, nechal nezodpovězenou.

Vedení Žatce by podle Radima Laibla uvítalo, kdyby nový majitel pokračoval na Moskvě v kulturní činnosti. „Jsme připraveni kulturní akce v Žatci finančně podporovat,“ vzkázal.

Moskva ani Liďák. Žatec žádný kulturní dům nekoupí

Kulturní dům Moskva vyrostl stejně jako dnešní podoba žateckého Podměstí v 70. letech 20. století. Po roce 1989, kdy jej město prodalo, prošel objekt několika vnitřními úpravami. Zůstal velký sál s kapacitou několika set lidí, místo kina je diskotéka, rozšířila se restaurace, přibyly bowlingové dráhy.

Lidový dům v Žatci v dnešní Rooseveltově ulici stojí od první poloviny 20. století, původně fungoval jako Dům železničářů. V 80. letech prošel rekonstrukcí a stavebními úpravami. V 2019 jej tehdejší vlastník, společnost RENT POINT KGS Jana Greisigera, nabídl městu. To nabídku neakceptovalo, v současné době objekt vlastní společnost Best living CZ z nedalekých Staňkovic. Jejím majitelem je Ladislav Kodl. „Objekt plánuji zrekonstruovat na byty s posilovnou. Mělo by v něm vyrůst devět nájemních bytů, termín zahájení stavebních úprav je závislý na změně územního plánu,“ sdělil Ladislav Kodl. Lidový dům tak svému původnímu účelu, tedy kulturním a společenským akcím, už sloužit nebude.