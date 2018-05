Lípa svobody z Ročova se utká o titul Strom roku

Brno – Stoletá Lípa svobody z Ročova u Loun se probojovala mezi dvanáctku finalistek letošní celostátní ankety Strom roku, kterou sedmnáctým rokem pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí.

Lípa svobody z Ročova se utká o titul Strom rokuFoto: archiv Nadace Partnerství

Od 15. června až do konce září tak bude ve zpoplatněném hlasování soutěžit o hlasy veřejnosti a postup do evropského kola. Výtěžek ze soutěže chtějí žáci základní školy, kteří strom nominovali, využít na ošetření památného stromu.

Porotci ročníku 2018 vzhledem ke stému jubileu založení republiky vybírali finalisty právě ze Stromů svobody, které odkazují k české státnosti a boji za svobodu a demokracii. Podrobnosti k anketě nabídne web stromroku.cz.

Lípu Svobody vysadili lidé z Ročova v prvních dnech samostatnosti Československa v roce 1918. „Běh následujících let způsobil, že na slávu první lípy padl prach zapomnění. Všichni pamětníci si tak pamatovali na lípu z roku 1938, která byla zasazena na památku dvacetiletého trvání mladé Československé republiky,“ vypráví příběh ročovské nominantky Jitka Křížová, která strom do ankety přihlásila.

Příběh původní lípy objevili až žáci základní školy v Ročově. „Při podrobnějším pátrání v pamětní knize městyse Ročova se zjistilo, že první Lípou svobody není ta z roku 1938, ale již dávno zapomenutá lípa, kterou všichni denně míjíme,“ popisuje nečekaný nález Jitka Křížová. „Žáci byli velice šťastní, že jsme tuto historii mohli oprášit a správná Lípa svobody zůstane v našich myslích nadále,“ uzavírá Křížová.

Nadace Partnerství letos z 56 návrhů poslala do finále dvanáct Lip svobody napříč Českou republikou. Hlasování odstartuje 15. června, kdy se na webových stránkách stromroku.cz zobrazí profily všech finálových stromů a podrobné informace o hlasování. „Jako každoročně bude moci veřejnost finalisty podpořit zasláním dárcovských SMS, nebo zakoupením a podepsáním hlasovacího archu. Anketa potrvá až do 25. září a výsledky se veřejnost dozví na slavnostním vyhlášení 11. října,“ přiblížila další fáze ankety její koordinátorka Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. Vítězný Strom roku získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a nominuje se do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2019.

David Kopecký