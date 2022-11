Sedmatřicet nových stromů roste v žateckých ulicích Lipová a Javorová. V Lipové ulici je 18 nových lip srdčitých a v Javorové zase 19 javorů mléč. „Výsadbu zeleně jsme tam plánovali a přišlo nám symbolické, aby tam byly stromy, jejichž název ulice nesou,“ přiblížil žatecký starosta Radim Laibl, jak vznikl nápad na „tematickou“ výsadbu.

Sázení se ujalo několik dobrovolníků. „Hezká akce. Trochu něco udělat pro naši planetu,“ uvítala Jitka Švestková možnost podílet se na akci.

Město navíc získalo stromy zdarma, nyní se bude starat o jejich prospívání. „Akce probíhala ve spolupráci s organizací Sázíme stromy, která zajistila stromy od sponzorů a následně je věnovala městu,“ řekla Martina Mrázková ze žatecké radnice.

Žatec má ještě Jabloňovou nebo Růžovou ulici či Hruškovou alej. „Rádi bychom v tomto symbolickém vysazování pokračovali, je to v přípravě. Například do Jabloňové jabloně, do Růžové ulice ne růže, ale stromy s růžovými květy,“ pokračoval Laibl. V Růžové přitom už několik takových stromů z minulosti roste.

Také v nedalekých Lounech podobný projekt mají. Když tam v minulosti vznikala nová čtvrť kolem Zeleného náměstí, získalo několik ulic názvy podle stromů – Habrová, Platanová, Javorová a podobně. Vysázeny tam potom byly právě stromy podle názvů ulic.

Alej pro novorozence

Žatec chce v dalším ozeleňování veřejných prostranství pokračovat. Kromě průběžného vysazování při různých investičních akcích by ve městě chmele rádi založili také alej pro nově narozené děti. Rodiče by tam v budoucnu sázeli stromy za své ratolesti. „Máme tento projekt rozpracovaný, chtěli bychom, aby vznikla nedaleko Ohře u cyklostezky. Rádi bychom co nejdříve, ale musíme to ještě dotáhnout administrativně,“ doufá v brzké vyřízení žatecký starosta.

Projekt Strom narození má obrovský úspěch v Podbořanech. Za 11 let tam proběhla řada výsadeb, roste tam už 306 nových stromů, které vysadili rodiče. Začínalo se na Barborce, pokračovalo podél Doláneckého potoka, nyní se vysazuje v ulici Politických vězňů a dál ve směru na Krásný Dvůr.

Podbořany ale masivně vysazují zeleň i na dalších místech. „V poslední době jsme ve městě a okolí vysázeli více než 2000 stromů. U starých cest sázíme například hrušně, podél cyklostezek přibyly třešně, chystáme se vysazovat višně,“ popsal starosta Podbořan Radek Reindl. Se zaléváním takového množství nových stromků museli dokonce pomáhat tamní dobrovolní hasiči. Za 10 milionů z dotací vybudovaly Podbořany v nedávné době větrolamy ze zeleně v okolí města.

V Postoloprtech aktuálně žádnou větší výsadbu nechystají. „Při jakékoli renovaci ulic a jiných prostranství vysazujeme novou zeleň, děláme to průběžně,“ sdělil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Také v Lounech aktuálně obnovují zeleň hlavně při jiných investičních akcích. „Vysazujeme ji průběžně, nyní například běží obnova v Pražské ulici a v Husově. Chceme se ale na více zeleně zaměřit, chceme sázet ještě více,“ slíbil nový lounský starosta Milan Rychtařík. I v Lounech by prý rádi brzy realizovali projekt výsadby stromů za narozené děti, je tam ale zatím údajně ve fázi prvotních diskuzí.