Radnice v Lounech nechá zpracovat nezávislý znalecký posudek k vodovodu a kanalizaci v Jeronýmově ulici. Severočeská vodárenská společnost (SVS) chystá rekonstrukci stoky a potrubí, kvůli tomu má padnout čtyřicítka vzrostlých lip.

Stromořadí v Jeronýmově ulici v Lounech má padnout kvůli kanalizaci a vodovodu. Archivní záběry. | Video: Deník/Petr Kinšt

Kácení se místním nelíbí. Posudek má ozřejmit, zda může stromořadí v místě zůstat. Podle dřívějších vyjádření SVS to možné není.

„Předmětem veřejné zakázky je zpracování znaleckého posudku o posouzení kanalizační stoky a vodovodu v Jeronýmově ulici v Lounech. Zadavatel předpokládá termín dokončení posudku v březnu 2024,“ uvedla lounská radnice.

Lounská střelnice funguje jen omezeně. Nadějí pro úspěšný oddíl je stavba nové

SVS v ulici chystá rekonstrukci vodovodu a kanalizaci delší dobu, plánuje kácení překážejících stromů s tím, že posun potrubí do nové trasy není možný. „A to vzhledem k finanční a technické náročnosti, jelikož kanalizační přípojky vedou od hlavního řadu k nemovitostem pod zmíněnou alejí stromů, tudíž by hrozilo porušení kořenového systému stromů. Dalším důvodem proti posunutí kanalizace je fakt, že v ulicích Husova a Hrnčířská je připraveno nové napojení kanalizační stoky na stoku z Jeronýmovy ulice, toto napojení není možné nikterak měnit,“ vysvětlil před časem mluvčí SVS Mario Böhme.

Místní se s tím ale nechtějí smířit, proti kácení stromořadí bojují. Věří, že jim v tom pomůže město. Před pár dny lipové stromořadí v Jeronýmově ulici v Lounech, které plní významnou mikroklimatickou funkci a zpříjemňuje bydlení, získalo titul Alej roku 2023 Ústeckého kraje.

Mohlo by vás zajímat: Hromady sutě a šrotu. Demolice masokombinátu v Lounech pomalu končí