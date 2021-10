Podpora Andreje Babiše v této zemědělské vesnici mezi Žatcem a Postoloprty postupně klesá. Zda se tento trend potvrdí i při současných volbách do Sněmovny, se mělo ukázat po sečtení hlasů. Řada místních si myslela, že ano. Že šedesát procent jako před čtyřmi lety mít nebude.

Sobotní dopoledne je v Lišanech jako vymalované. Dominantou sluncem zalité upravené návsi je místní kaplička s požární nádrží, na vývěsce se z plakátů směje několik žen – kandidátek politických stran. Ladislav Horkel si cestou z volební místnosti, která je na obecním úřadě, na opačné straně návsi kupuje v obchodě pivo. Provozovna Vietnamky je poslední, která v Lišanech funguje. Druhý obchod i hospoda zavřely. „U nás hodně lidí volí ANO, já k nim ale nepatřím. Hlas už několik let dávám SPD, líbí se mi jejich program. Hlavně nechci, aby k nám chodili migranti,“ vysvětluje 68letý muž, který celý život pracoval jako řidič nákladních aut. Patří mezi 126 lidí z Lišan, kteří mají volební právo. V sobotu 9. října dopoledne jich měla odvoleno zhruba polovina.

Hnutí ANO nevolili ani muž a žena středních let, kteří do volební místnosti rovněž přišli v sobotu dopoledne. „Babiše jsem dřív volil, ale zklamal mě. Už jsem mu hlas nedal,“ říká muž. Koho volil teď, říct nechtěl. „Vadí mi aféry, které se kolem něj stále objevují. Už mu nedůvěřuji. Třeba takové Čapí hnízdo se dodnes nevyřešilo,“ popisuje žena, proč i ona letos volila někoho jiného. Naopak starší muž, který se do volební místnosti v Lišanech teprve chystá, tvrdí, že ANO volit bude. „Koho jsem volila, neprozradím, ale co jsem slyšela, místní už tolik hnutí ANO jako dřív nevolí,“ říká mladá žena cestou z obchodu domů. Mladý pár, který se baví na autobusové zastávce, letos k volbám kvůli věku ještě nemůže. „Babiše bych rozhodně nevolil. Dal bych hlas Pirátům,“ říká mladík. Jeho kamarádka souhlasně přikyvuje.

V Lišanech lidé vždy volili tak trošku jinak, než ve zbytku republiky. Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996, kdy většina Čechů volila ODS a ČSSD, ve vesnici na Žatecku vyhráli Sládkovi republikáni. Dostali tam 37 procent hlasů. O dva roky později získali 43 procent hlasů a při volbách do Sněmovny v roce 2002 obdrželi republikáni v Lišanech dokonce 45 procent hlasů. Tak vysoká podpora této kontroverzní strany byla v rámci republiky ojedinělá. V dalších letech se Lišany vyznačovaly výraznou podporou komunistů, v roce 2006 je volila třetina obyvatel.

Lišany jsou v regionu známé svým velkým prasečákem, který se nachází na okraji vesnice. Ten je součástí společnosti Animo Lišany, která patří do holdingu Agrofert. Pracuje tam zhruba dvacítka místních. Zakladatel Agrofertu a současný český premiér Andrej Babiš se ve vesnici po svém vstupu do politiky těšil neobyčejné podpoře. Při volbách do Sněmovny v roce 2013 jeho hnutí mělo v Lišanech téměř 40 procent. Když se v okrese Louny konaly v roce 2014 volby do Senátu, kandidátka tohoto hnutí, Zdeňka Hamousová, dostala v Lišanech v prvním kole 90 a ve druhém dokonce 97 procent hlasů. Ve zmíněných volbách do Sněmovny v roce 2017 hnutí získalo 60 procent hlasů. O rok později v prezidentských volbách drtivě zvítězil Miloš Zeman, který se dal v roce 2018 označit za politického spojence Andreje Babiše. Zeman ve druhém kole v Lišanech získal 94 procent hlasů, což bylo nejvíc v kraji. Ve stejném roce vesnici „za odměnu“ navštívil, na počest prezidenta byl v Lišanech vysazen strom. Událost připomíná deska na návsi.

Výsledky voleb v Lišanech

V Lišanech nakonec ze 126 voličů přišlo k urně na obecním úřadě 85 z nich. To znamená účast 67 procent. ANO tam opět jasně vyhrálo, hnutí volilo 43 lidí. Získalo tedy polovinu hlasů. Je to sice o deset procentních bodů méně než při volbách do Sněmovny před čtyřmi lety, oproti loňským a předloňským volbám si ANO v Lišanech polepšilo. SPD získala v obci 27 %, třetí s osmi procenty skončila koalice pravicových stran Spolu.