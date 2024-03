/FOTO, VIDEO/ Obyvatele Líšťan na Lounsku čeká referendum. Vyjádří se, zda si přejí severozápadně od vesnice větrné elektrárny. V katastrálním území Líšťan v polích mezi Cítoliby a Jimlínem mohou vyrůst čtyři. Více než stometrové stožáry s vrtulemi dlouhými několik desítek metrů by se staly nepřehlédnutelným prvkem krajiny, vidět by na ně bylo z Loun a dalších míst oblasti.

Pole mezi Cítoliby, Líšťany a Jimlínem. | Video: Deník/Petr Kinšt

Referenda na toto téma v Líšťanech proběhla v letech 2005 a 2007, v prvním případě se obyvatelé vyjádřili proti, ve druhém bylo zrušeno pro malou účast při hlasování. Referendum nyní proběhne v pátek 22. března, lidé mohou vyjádřit svůj názor od 15 do 21 hodin hlasováním v zasedací místnosti obecního úřadu.

Otázka zní: „Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v severozápadním okraji katastrálního území Líšťany?“

„Referendum navazuje na naše předchozí aktivity ohledně tohoto tématu. Na přelomu roku, v prosinci 2023 a lednu 2024, proběhla v naší obci anketa týkající se možné výstavby větrných elektráren,“ sdělila starostka Martina Protivová. Pro bylo 106 respondentů, 60 proti. Podle starostky není obec Líšťany, kde žije čtyři sta obyvatel, nijak smluvně zavázána žádné společnosti ani s ní nijak domluvena. „Referendum v tuto chvíli neřeší otázku konkrétního investora, ale samotnou možnost výstavby větrných elektráren v severozápadním okraji katastrálního území obce Líšťany,“ řekla.

Data odhalila, na které střední školy na Lounsku míří nejlépe připravení žáci

Na uvedeném místě je možné postavit až čtyři větrné elektrárny s výškou 105 metrů – tři s většími lopatkami o výkonu 6 MW a jednu s menšími s výkonem 4,2 MW. Vzdálenost větrných elektráren od zástavby Líšťan by byla přibližně jeden kilometr.

Jejich výstavba má pro místní svá pro a proti. Zajímavá je finanční stránka věci, pokud se postaví všechny čtyři elektrárny, obci by to mělo během dvaceti let přinést do rozpočtu padesát milionů korun. Stožáry ale narušují krajinný ráz, v nejbližším okolí, do několika set metrů, je navíc slyšet hluk z lopatek.

Zmíněná lokalita, rozsáhlá pole mezi Cítoliby, Líšťany a Jimlínem jižně od dálnice D7, si pro výstavbu desítky větrných elektráren vybrala společnost Meridian Nová Energie. Vyrůst měly i v katastrálních územích Cítolib a Jimlína. V Cítolibech i Jimlíně záměr loni odmítlo vedení obou obcí.

Mohlo by vás zajímat: Dálnice s výhledy na Doupov. Podívejte se, jak bude vypadat D6 za Lubencem