O tom, že za mřížemi českých věznic se ocitla spousta šikovných a talentovaných lidí, nelze pochybovat. Ti, kterým hlavou znějí zajímavé příběhy a mají dar je poutavě předávat, se nyní mohou účastnit Literární soutěže Za branou pro odsouzené autory. Mezi finalisty letošního ročníku je také muž z Věznice Nové Sedlo. Přečtěte si jeho silnou povídku.

Autor z Věznice Nové Sedlo zaujal svou povídkou Otec. | Foto: se svolením sdružení Za branou

Autor z Věznice Nové Sedlo je jedním ze 14 mužů a 8 žen, kteří prošli do finále letošního 4. ročníku Literární soutěže Za branou. Svou povídku Otec podepsal jako Petr Jelínek, což může a také nemusí být jeho skutečné jméno. Přečtěte si, čím se v konkurenci dalších 121 autorů prosadil…

Otec

Stála za nemocničním sklem a dívala se na něj. Nebo spíš na to, co z něho zbylo. Pamatovala si ho, když byl v plné síle. Teď tady leží připojený na ventilátory a není otvor v těle, kde by neměl nějakou hadičku.

„Potřebujete něco, sestři?“ vytrhl ji z myšlenek hlas sestry.

Její sesterský mundůr sloužil jako volňásek na všechna oddělení v nemocnici.

„Donesla jsem něco staniční a zároveň se chci zeptat na jednoho pacienta,“ kývla směrem k muži na lůžku.

„Znáte ho? Než ztratil vědomí, bavil celé oddělení, byl neuvěřitelně vtipný, milý a byl z něj cítit…“

Chlast, napadne jako první Klárku a najednou se jí vše vrátí. Stud, když s ním jede v autobuse a on byl na hadry tak, že nevěděl o světě. Čekání, kdy uslyší klíč v zámku a strach, v jakém bude stavu.

„… ale návštěvy za ním nechodí.“ Klára se vrátila z myšlenek zpět na oddělení ARO. Sestra si ale její zamyšlený výraz vysvětlovala jako zanícené vnímání a pokračovala „…je to smutný, když člověk takhle skončí. Jednou se zmínil o své rodině a v tom se mu zlomil hlas. Tak krásně mluvil o své ženě, kterou mu vzala tragická autonehoda a o dcerce, která mu dala vnuka. Měl slzy v očích, musel je nadevše milovat.“

Tak on o nás věděl??? Uvědomoval si vůbec, jak nám ubližoval? Ještě teď po letech se probouzím ze snu, kde hlasitou hudbu doprovází opilecký zpěv nebo citové výlevy a vydírání. Nevím, co bylo horší – ty nadávky, když chtěla utéci k babičce, nebo když ležel na zemi a chrčel. Dodnes, když čeká na svého syna, než se vrátí ze zábavy, chodí neklidně se staženým žaludkem po domě. Strach a úzkost se jí vryly hluboko pod kůži a zasunuté vzpomínky se vrací k životu. Nejraději by do něj bušila pěstmi a křičela, že nic nezapomněla! Ale co, leží tady a bezmocně umírá. Už mu neřekne, že i přes tu bolest a strach ho zbožňovala. Byl pro ni nejvíc.

„Pěkně vás to vzalo, sestři. Ale proč vás zajímá právě tento pacient?“

Klárka si vzala nabízený papírový kapesník, utřela si slzy a řekla:

„Je to můj otec.“

Petr Jelínek,

Věznice Nové Sedlo

Literární soutěž Za branou je určena všem osobám, aktuálně pobývajícím ve výkonu trestu nebo ve vazbě. Mohou se do ní zapojit například povídkami, scénáři, texty písní… Formát není nijak omezen.

Letos mohli autoři volit mezi tematickými výzvami Ženy a trest, Závislost, Stigma, Úspěch, či si vybrat jiné libovolné téma.

O vítězi rozhoduje odborná porota a veřejnost. Do 15. srpna jsou na webu rodinyveznu.cz a na facebookových profilech Za branou zveřejňována finálová díla. Vítězové budou vyhlášeni 15. srpna.

Autor není povinen zveřejnit své jméno.