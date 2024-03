Další protestní jízdu Prahou chystají na čtvrtek 7. března někteří zemědělci. Oznámili to představitelé zemědělských organizací, do hlavního města mají jet stovky traktorů a další zemědělské techniky. Na protest se chystají také někteří zemědělci z Ústeckého kraje. Očekává se, že ve čtvrtek brzo ráno a odpoledne, když budou stroje na cestě, budou komplikace v dopravě.

Zemědělci vyrazili demonstrovat do Prahy také 19. února. | Foto: Deník/Karel Pech

Zemědělské stroje z Ústeckého kraje by se do Prahy měly přesouvat ve čtvrtek v noci a brzo ráno. „Okolo sedmé by se to mělo všechno sjet v Praze a bude se dělat okružní cesta nahoře na Letné," uvedla ředitelka středočeské agrární komory Petra Novotná. Následně je v plánu jízda k vládním budovám. Traktory se mají u Prahy sjíždět od páté hodiny ranní. Zpět pak mají jet podle plánů po čtrnácté hodině, tedy odpoledne.

Kolik zemědělců z regionu na protest vyrazí není zatím zřejmé. Akci monitoruje policie, dá se podle ní předpokládat, že způsobí dopravní komplikace na některých silnicích. Po dálnicích traktory nepojedou, nesmí na ně. Policie radí řidičům, aby se ve čtvrtek vyhnuli centru Prahy, kdo může, ať vyrazí dříve nebo naopak později, po protestu, nebo cestu odloží. Pozor musí řidiči dávat také při cestách po regionu, očekává se zvýšený pohyb zemědělské techniky.

Prahu čekalo divoké ráno. Z Litoměřicka vyjela na demonstraci stovka traktorů

Při minulých protestech vyráželi někteří zemědělci z Litoměřicka, Chomutovska a Lounska. „Určitě jedeme ve stejném, ne-li větším počtu. Seřadiště pro D8 je ve Straškově-Vodochody u družstva Astur ve čtvrtek mezi 3.00 a 3.30. Druhá část kolony se seřazuje ve Vítově u Slaného a jede podél D8. Sjíždět se obě dvě části budeme u Nové Vsi. Nakonec tedy ze severu Čech pojedeme do Prahy jako jedna kolona, v metropoli chceme být kolem 6. hodiny," uvedl Miloš Malý za zemědělce z Litoměřicka.

„Zvolili jsme trasu, abychom se soustředili hlavně na vládní budovy. Nebude to blokáda, ale pohyb zemědělské techniky po Praze,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

K protestu se vyjádřil také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Navrhl zemědělcům několik opatření, ty jsou podle nich nedostatečná. Ministr podle svých slov právo na protest nikomu nebere, chce se zemědělci dál jednat, odmítá ale ultimáta.

Podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové se protesty ve čtvrtek 7. března uskuteční kromě Prahy i v dalších regionech, ve kterých ale mluvčí neupřesnila.