Lokomotiva opět otočila vývoj utkání

Liberec – K poslednímu venkovnímu utkání jeli házenkáři lounské Lokomotivy do Liberce. Liberečtí působili v uplynulé sezoně v 1. lize, ale hned po roce se vrátili do ligy druhé a výsledkově se trápí. V tabulce jsou až devátí. To Louny, které před dvěma lety bojovaly s Libercem o postup do 1. ligy, jsou na tom podstatně lépe.

dnes 16:59 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Plíhal

Pod Ještěd jeli lounští hráči povzbuzeni poslední domácí výhrou nad Slavií, ale trenér Kamil Sochor měl opět velké problémy se sestavou. Postrádal leváky, a tak se do zápasu musel nominovat sám. Jádro týmu tak tvořili dorostenci. „Jeli jsme opět v okleštěné sestavě. Začátek byl hodně nervozní. Špatně jsme bránili. Chyběl pohyb a tvrdost. Hodně nervozity bylo vidět na Petrovi Jahnovi, který byl po dlouhém zranění navíc nevyhraný. Nešla nám ani souhra útoku: Jahn – Zabloudil – Jetenský. Ten v tomto složení nastoupil poprvé. ČTĚTE TAKÉ: Byla to degradace jarních výkonů, zlobil se lounský trenér Schettl Postupem času se naše hra zlepšovala. Ve druhém poločase jsme zlepšili obranu, podařilo se zavřít střed a také nám to tam začalo více padat. Bylo to pěkné vyrovnané utkání s dobrým koncem pro nás. Daří se nám ve druhých poločasech otáčet výsledek,“ komentoval utkání Kamil Sochor. Poslední soutěžní utkání tohoto ročníku 2. ligy házenkářů sehraje Lokomotiva v domácí hale v sobotu 12. května, tentokrát netradičně od 10 hodin a bude hostit první celek tabulky, B tým Dukly Praha. Liberec – Louny 27:32 (16:15) Sestava a branky Loun: Perský – Sochor 8, Kunc, M. Svoboda, Bittner, Gröbl, T. Svoboda 4, Vraný 1, P. Jahn 7, Laštovka 1, Zabloudil 3/2, Jetenský 8, Jeremiáš Jaroslav Tošner

Autor: Redakce