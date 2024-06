Co se v článku dále dočtete

„Je to velká škoda, v létě jsme se tam jezdili koupat s dětmi dost často, je to nádherné místo,“ sdělila Lenka Vlasáková z nedalekých Podbořan. České Maledivy si oblíbil také žatecký fotograf Antonín Svoboda, vznikla tam řada povedených snímků krásných žen.

Ačkoliv je do lomu vstup zakázaný, stal se oblíbeným místem ke koupání. Letos tomu je ale jinak, kvůli nepravidelné těžbě v lomu moc vody není. Z jezírka jsou v současné době tři oddělené vodní plochy, v podstatě jen větší louže.

Antonín Svoboda fotí podle svých slov v místě téměř každý týden. „Mám to od majitele lomu povolené, místo jsem si oblíbil kvůli jeho krásné atmosféře. Samozřejmě hlavně pro jeho bílé pláže a modrou vodu. Nejčastěji tam jezdím v pracovní dny dopoledne, kdy tam nejsou lidé a voda není zakalená. Důležitý je pro mě také sluneční svit, odpoledne jsou v lomu stíny a už to na focení není ono,“ popsal.

Místo vlastní společnost Sedlecký kaolin. „Jedná se o aktivní lom, ve kterém probíhá nepravidelně dle potřeb výroby těžební činnost,“ sdělil Ivo Lukeš ze zmíněné společnosti. „Na přístupu do lomu je uzamykatelná závora, okolo lomu jsou osazeny bezpečnostní cedule se zákazem vstupu do dolového území. Na příjezdové cestě jsou uloženy panely, zabraňující neoprávněnému vjezdu do lomu,“ popsal.

Sedlecký kaolin je česká těžební společnost zaměřená na těžbu kaolinů a distribuci výrobků na jeho bázi určených pro několik průmyslových odvětví. Vlastní řadu provozoven a lomů v rámci celé ČR, hlavně pak na Karlovarsku. Kaolin je výchozí surovina v keramickém průmyslu při výrobě porcelánu, používá se také v chemickém průmyslu i v jiných odvětvích, například při výrobě papíru, žáruvzdorného zboží, nátěrových materiálů nebo v gumárenství. Kaolin je bělavá hornina sedimentárního původu vzniklá zvětráváním či proměnou živcových hornin. V České republice se velmi kvalitní kaolin nachází a těží v okolí Kadaně, Podbořan, Karlových Varů, Plzně a Znojma.

V lomu u Nepomyšle plánuje společnost Sedlecký kaolin těžbu ještě deset až patnáct let. „Po ukončení těžby v tomto prostoru bude provedena lesnická a zemědělská rekultivace,“ přiblížil Ivo Lukeš.

Zdrojem důlních vod v lomu jsou dešťové srážky a podzemní vody. Ty jsou z lomu čerpány přes výtlačný řad do gravitačního odpadu s vyústěním do Doláneckého potoka, který Nepomyšlí protéká.

