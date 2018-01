Loni dvojnásobný pokus o mord. Za 10 let se vraždilo dvanáctkrát

Okres Louny – Muž v Bezděkově se loni pokusil zastřelit dva sousedy. Za posledních deset let bylo pět mordů dokonaných, sedmkrát se jednalo o pokus. Nejvíce práce měla „mordparta“ v Podbořanech.

Jeden výjezd měla v roce 2017 policejní „mordparta“ do okresu Louny. Ale hned k dvojnásobnému pokusu o vraždu. Po hádce postřelil starší muž v Bezděkově na Žatecku 14. srpna ráno dva sousedy. Nejvíce vražd či pokusů o ně evidují policisté v okrese Louny v posledních deseti letech v roce 2008, tehdy vyšetřovali tři případy. Naopak roky 2010, 2014 a 2015 byly bez vraždění.

„Sousedské hádky tam byly už dlouho. Často,“ řekla Deníku loni v létě žena z Bezděkova o vztazích mezi 73letým mužem, který střílel, a jeho sousedy. Že dvojnásobný pokus o vraždu byl vyústěním sousedských sporů potvrdila tehdy také policie, která střelce brzy obvinila.

To brzké ráno přitom v Bezděkově nic nenasvědčovalo, že bude něco jinak. Vesnice se probouzela jen pomalu. Mezi mužem a sousedy ale došlo k další hádce. Už v minulosti se přeli kvůli zápachu, kouři a dalším věcem, ale tentokrát dohady skončily střelbou. Navíc z nelegálně držené zbraně. U soudu tak muži hrozí vězení od 15 do 20 let nebo i výjimečný trest.

Pětkrát vrah dílo dokonal

Za posledních deset let řešili kriminalisté v okrese Louny celkem dvanáct vražd či pokusů o ně. Pětkrát byla vražda dokonána, sedmkrát se jednalo o pokus.

Jeden z nejbrutálnějších pokusů se odehrál v roce 2016 v dubnu u lounského Tyršova náměstí. Navečer tam napadla 22letá Klára Kopecká jinou ženu. Chtěla její peněženku a sedmkrát ji kvůli tomu bodla. Jen díky štěstí žena unikla a přežila, pachatelku chytila policie dvě hodiny po činu a od soudu odešla s šestnáctiletým trestem, následně zamíří do detence. „Mně je to jedno,“ reagovala tehdy Kopecká u soudu na otázku, zda si uvědomuje, že bodala mladou ženu.

Nejvíce případů vražd a pokusů o ně bylo od roku 2008 do roku 2017 v Podbořanech. „Mordparta“ tam vyšetřovala hned čtyřikrát. Dvakrát byla za poslední léta v Žatci. V Lounech či Postoloprtech jednou.

Zločin takzvaně dokonalý, tedy bez nalezeného pachatele, v okrese Louny v případě vražd neexistuje. Všichni byli odhaleni a posláni za mříže.

Pobodání nebo úder páčidlem

Bez vražd a pokusů o ně byl region v posledních deseti letech třikrát, v letech 2010, 2014 a 2015. Naopak nejvícekrát vyšetřovala policie v roce 2008. Tehdy šetřila tři případy. Vražda se odehrála na ubytovně v Podbořanech, žena tam bodla svého druha. Šetřila také dva pokusy, v Podbořanech měli tehdy pachatelé mladou ženu i znásilnit, druhý se stal v Žatci, v herně bodl pachatel muže do krku.

Dvakrát vyšetřovali policisté nejtěžší zločin v letech 2013 a 2009. V roce 2013 v Podbořanech matka odhodila novorozence v mrazu do popelnice, dítě tam zemřelo. Pokus se odehrál v Žatci, muže bodl pachatel v baru do hrudníku. V roce 2009 zabila dvojice mužů ostrým páčidlem seniorku v Blažimi, vyrušila je při krádeži na zahradě. Pokus o vraždu vyšetřovali kriminalisté v Podbořanech, 18letý mladík tam tehdy 13letou dívku přepadl v bytě, kde bydlela. Hledal věci, které by mohl zpeněžit. Zmlátil ji, svázal a odešel, dívka se dusila, jen náhodou ji objevil příbuzný.

V roce 2011 zemřela žena v Nehasicích, muž ji zapálil. V roce 2012 přepadl vnuk v Postoloprtech svou babičku, chtěl peníze, když mu je nedala, napadl ji. Později v nemocnici zemřela.