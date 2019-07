Od 1. července do 31. srpna je lounská radnice otevřena pro veřejnost čtyři dny v týdnu, lidé si nevyřídí své věci ve čtvrtek.

V pondělí budou úřední hodiny od 7.30 do 17 hodin, v úterý bude otevřeno od 7 do 14 hodin. Ve středu pak od 7.30 do 17 hodin a v pátek mohou lidé přijít od 7 do 13.45 hodin.