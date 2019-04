Ocenění převzali tento týden v Brně vedoucí archeoskanzenu Karolína Klinecká a muzejním pedagog v archeoskanzenu Jakub Klinecký.

Odborníci ocenili zejména autenticitu a intenzitu zážitku při programech a využití replik sbírkových předmětů a rekonstrukcí archeologických nálezů při práci s dětmi všech věkových kategorií. „Archeoskanzen Březno je nejstarší české pravěké muzeum v přírodě a první centrum experimentální archeologie v Československu. Vznikal postupně od 70. do 90. let 20. století na významné polykulturní archeologické lokalitě,“ vysvětlil ředitel lounského muzea Jiří Matyáš. To jej má pod svou správou od devadesátých let.

Projekt Žít pravěk nabízí dětem skrze minulost nový náhled na současnost. „Seznamuje je s pravěkými kulturami prostřednictvím archeologického experimentu, pomocí funkčních replik nástrojů a archeologických objektů ze zdejší lokality. Vybavení a repliky archeologických nálezů pro projekt byly v roce 2018 zhotoveny s finanční podporou Ministerstva kultury ČR,“ přiblížila vedoucí archeoskanzenu Karolína Klinecká.

Děti během programu ve skanzenu procházejí širokou škálou aktivit z historie každodennosti, dle preferencí pedagogů, věku dětí, časových možností, počasí. Čeká na ně například rozdělávání ohně, lukostřelba, tkaní na hřebínkových a karetkových stávcích, kroucení provázků z lýka, výroba kovových šperků, drcení mouky pomocí zrnotěrek, opracování kamenů a kostí nástroji neolitu, práce s pazourkovými nástroji, spřádání vlny, štípání dřeva, přikládání do ohně, keramika, hrabání se v bahně, pravěké vaření, stavění, zemědělství, hry, oblékání, společné bubnování, malování na tělo, pohřební rituály nebo přenocování v pravěkém obydlí.

„Loni prošlo edukačními programy v archeoskanzenu přibližně 1700 dětí ve věku od 2 do 18 let. Program probíhá celoročně, vedou jej obvykle dva kostýmovaní lektoři, rozsah a délka programu je flexibilní,“ vysvětlil Jiří Matyáš.

Dávný život atraktivně

Pravěk a primitivní technologie jsou velmi atraktivní témata, prostřednictvím praktických činností lze v dětech vzbudit zájem o historii, motivovat je k dalšímu studiu a vlastním experimentům, přiblížit jim život lidí v dávné minulosti, vyvracet obecně zažité omyly, upevnit teoretické znalosti ze školy a být inspirací pro každodenní život.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí na půdě archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR v Brně, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Cílem uzavřeného partnerství je motivovat archeology a muzejníky ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě.

Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích, studentská, muzejní a hlavní, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je oceněna rovněž finanční odměnou. Muzeum v Lounech obdrží 30 tisíc korun. „Peníze použijeme k doplnění vybavení archeoskanzenu,“ sdělil ředitel muzea.