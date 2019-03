Společnost Krajská zdravotní přestane zajišťovat dopravní zdravotnickou službu v Lounech a okolí. Pacienti se ke svým lékařům dostanou, činnost převezme jiná firma. Postup Krajské zdravotní ale vedení Loun kritizuje.

„Rozhodnutím představenstva Krajské zdravotní bylo uloženo ukončit provozování střediska dopravní zdravotnické služby v lounském regionu. Dopravní zdravotnickou službu bude v tomto regionu Krajská zdravotní spolu s dalšími dopravci, kteří jsou v oblasti dlouhodobě zavedeni, zajišťovat do 30. června letošního roku. Od tohoto termínu je předpokládáno zajištění těchto služeb jiným subjektem,“ sdělil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Aleš Chodacki.

Na postup společnosti si stěžoval lounský starosta Pavel Janda. Vadí mu, že město nebylo dopředu o tomto kroku informováno. „Společnost bez předchozího upozornění rozdala výpovědi svým zaměstnancům v lounské dopravní zdravotnické službě. Město je v rámci svých možností připraveno pomoci těm dopravcům, kteří jsou ochotni na Lounsku působit. Jednal jsem se zástupci dvou společností, věřím, že po odchodu Krajské zdravotní bude adekvátní náhrada,“ reagoval starosta Pavel Janda.

Cesty na vyšetření či plánované zákroky

Dopravní zdravotnická služba zajišťuje převozy pacientů v neakutních případech. Příkazy k transportu vydávají ošetřující lékaři, hradí je pojišťovny. Jedná se například o cesty na vyšetření na specializovaná pracoviště nebo k plánovaným operacím. Tuto činnost po Krajské zdravotní na Lounsku převezme společnost Hurtsan z Kryr.

„Oslovila nás Všeobecná zdravotní pojišťovna, nabídku jsme přijali. Budeme tak zajišťovat tuto činnost pro celý okres Louny,“ sdělil jednatel společnosti Jiří Hurt.

Kryrská firma působí v oblasti převozu pacientů od roku 1994, má šestnáct zaměstnanců a přibližně dvacet vozů. „Měsíčně převezeme v průměru tak 1600 pacientů. Jezdíme do nemocnic nebo specializovaných zdravotnických pracovišť na řadu míst. Například do Prahy, Ústí nad Labem, ale také Ostravy nebo Brna,“ vysvětlil Hurt.

Kromě Krajské zdravotní a společnosti Hurtsan zajišťuje v okrese Louny dopravní zdravotnickou službu ještě žatecká nemocnice.

Dopravní zdravotnická služba není jediný problém v této oblasti, kterou v poslední době vedení Loun řešilo. Ještě nedávno hrozilo, že ve městě omezí rozsah péče dětská pohotovost. Tři ze sedmi dětských lékařů oznámili, že už nebudou nadále vykonávat služby. Radnice oslovila desítky pediatrů v regionu, podařilo se zapojit do služby nové lékařky. „Služby se tak podaří vykrýt. Dětská pohotovost bude zachována v režimu, jak byla dosud,“ sdělil starosta Pavel Janda.

Všeobecná dětská pohotovost v objektu polikliniky v Lounech je otevřená od pondělí do pátku od 17 do 20 hodin. V sobotu, neděli a svátky od 9 do 18 hodin.