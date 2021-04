„Pokud to epidemická situace dovolí, místo Vábení by město chtělo v srpnu a září podpořit pořadatele více menších akcí v rámci akce s pracovním názvem Lounské kulturní léto,“ sdělil starosta Pavel Janda. Kvůli pandemii zrušili v Lounech slavnosti i loni, zatím poslední, 16. ročník této převážně hudební akce, se konal v roce 2019.

K podobnému kroku se rozhodli i v Žatci. Tam také loni zrušili tradiční městské slavnosti, Dočesná neproběhne ani letos v září. Místo jedné velké akce město finančně opět podpoří pořadatele menších. Konat se mají od začátku léta do podzimu. Jejich organizátoři mohou o příspěvek žádat do 5. května, informace o schválení částky a její výši dostanou nejpozději do 28. května.

Letní vábení v Lounech v roce 2018