David Švehlík patří mezi nejobsazovanější české herce, v okrese Louny natáčel několikrát. V Petrohradě na Podbořansku to byl například film Úsměvy smutných mužů, v Žatci pak seriál Já, Mattoni.

Wirbel je prvním celovečerním hraným filmem Tomáše Hubáčka, který si k němu sám napsal i scénář a skládá hudbu, je tajemným příběhem o opuštěné spící krajině a lidech, kteří v ní hledají svůj domov i sami sebe.

„Svět Wirbelu je především zemí polí. Mojí ambicí je ukázat naši notoricky známou zemědělskou krajinu způsobem, který člověka uchvátí, omámí. Film jsme připravovali sedm let a lokace pro natáčení jsme hledali bez nadsázky celou tu dobu. To, co se nakonec dostane do filmu, je tedy taková špička ledovce. Děj se točí kolem poničených soch a křížů v polích. Během těch sedmi let nám mnoho z našeho pohledu ,krásných´ lokací odpadlo, protože ty poničené památky lidé opravili. Pro nás to bylo špatně, ale jinak je to samozřejmě skvělá zpráva, která s konečným vyzněním našeho filmu dobře rezonuje,“ uvedl pro Regionální filmovou kancelář Plzeňského kraje Tomáš Hubáček.

„Každým novým filmem, na kterém se jako producent podílím, se snažím vyzkoušet si něco nového a posunout tak své znalosti filmové tvorby o kousek dál. A projekt Wirbel Tomáše Hubáčka pro mě představuje příležitost seznámit se světem žánrových filmů. Slovo Wirbel znamená v českém překladu ,vír´. A tento vír je klíčem ke krajinné záhadě, kterou budeme v našem filmu řešit,“ vysvětlil producent Jan Macola.

Mohlo by vás zajímat: Most nad mostem. Na Podbořansku vznikne zajímavá stavba