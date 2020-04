Valná hromada Technické správy města Loun pověřila dočasným řízením této společnosti bývalého starostu Jana Kernera. Dosavadní jednatel Ladislav Čížek rezignoval k 31. březnu.

„Radní vypsali výběrové řízení na nového jednatele. To stále běží, ale není s ohledem na stav nouze ještě dokončeno. Město si ale nemůže dovolit nemít jednatele v tak důležité společnosti,“ uvedl starosta Pavel Janda.

Dočasné řešení

Podle jeho slov jde o dočasné řešení, Jan Kerner se do výběrového řízení nepřihlásil.

"Za normální situace by tuto pozici zastal starosta města, podobně jako to v minulém období učinil kolega Šabata. V současné krizové situaci bych se podniku ale nemohl z kapacitních důvodů věnovat s péčí řádného hospodáře. Padlo několik variant, ale nakonec se všech sedm přítomných shodlo na Janu Kernerovi jako kvalitním ekonomovi a úspěšném manažerovi," vysvětlil starosta. Jan Kerner by měl správu vést dva měsíce.