Příjemné dopoledne připravili žáci Základní školy Školní v Lounech klientům tamního domova pro seniory. V mrazivém počasí jim zazpívali pod okny a balkóny domova různé vánoční koledy, za což si vysloužili potlesk.

Lounští školáci zazpívali seniorům pod okny. Vysloužili si potlesk. | Video: Ladislav Bába

„Byla to taková spontánní akce. Když jsem slyšel ve škole naše děti krásně zpívat, říkal jsem si, že by to mohlo lounské seniory potěšit,“ sdělil ředitel školy Lukáš Valda. Nápadu se zhostila učitelka hudební výchovy Eva Maťátko, která před domovem pro seniory doprovodila děti hrou na klávesy.