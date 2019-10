Lounští budou vůbec prvními studenty učebních oborů v republice, kteří se této akce, jež probíhá osm let, zúčastní.

„Oslovili jsme několik učilišť v republice, v Lounech jsou jediní, kteří mají chuť se do této akce zapojit. Do teď se ze středních škol účastnila hlavně pražská gymnázia. Projekt Sametové posvícení spojený s připomínkou 17. listopadu rozvíjí schopnost mladých lidí zapojit se do veřejného života, proto jsme chtěli, aby se zúčastnila i učiliště,“ sdělila Lucie Römer z organizačního týmu Sametového posvícení.

S pomocí svých učitelů lounští studenti z oboru aranžér vyrábějí masky lidí a zvířat, dívky z oboru krejčí ušily kostýmy, chlapci zámečníci pomohli se stavbou povozu. „Zapojili jsme se, neboť chceme ukázat, že naši studenti jsou velmi šikovní a nadaní. Bohužel obecně dnes platí, že mladí lidé mají problém svou práci prezentovat, prodat se,“ vysvětlila učitelka oboru aranžér Zuzana Koděrová. „Je to skvělý nápad a nová zkušenost,“ dodala studentka Denisa Ilčíková.

Sametové posvícení je satirický průvod v maskách, jehož účastníci v rámci oslav 17. listopadu zároveň vyjadřují svůj názor na společenská témata nebo problémy. V Lounech jich vymysleli několik, nakonec se rozhodli pro týrání zvířat.

„Zvolili jsme si téma, které se týká nedostatečně přísných trestů za týrání zvířat. Máme zákon, který říká, že zvířata nejsou věc, ale pořád platí za jejich týrání nízké tresty,“ odůvodnila studentka Andrea Sucháňová. „Chci zkusit zvířatům v nouzi pomoci,“ doplnila studentka Kristýna Lipšanská.

Lounští studenti sehrají na téma týrání zvířat a nedostatečných trestů v průvodu Sametového posvícení, který vyjde v neděli 17. listopadu ve 14 hodin z ostrova Kampa, scénky. K tomu si vyrábějí kostýmy lidí a zvířat a příslušné masky koček, psů a koní nebo soudce. „Nejprve jsme vyrobili formu na masky. Z keramické hlíny si studenti udělali pozitiv, pak ho vylili sádrou a získali tak negativ. Masky vytvářejí z papírové hmoty, aby byly na hlavách lehké. Na jejich výrobu používáme papír, lepidlo a vodu,“ vysvětlila učitelka Koděrová.

Ke scénce kromě postav lidí a zvířat studenti využijí vozík, na kterém bude stát soudce. Myšlenku zvýrazní koulí s paragrafy, se kterou si budou v průvodu házet. Strany vozíku studenti vyzdobí příhodnými komiksovými příběhy, třeba o tom, jak děti dostávají k Vánocům zvířátka, mazlí se s nimi, ale po čase je omrzí a vyhodí je. Studenti zároveň vytvořili na dané téma leták, který budou rozdávat lidem přihlížejícím průvodu.