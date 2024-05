/FOTO, VIDEO/ V pátek 17. května byl na lounském výstavišti zahájen již 26. ročník tradičního Autosalonu. Bylo připraveno šestnáct automobilových vystavovatelů, v nabídce je vše od osobních až po nákladní auta.

Autosalon Louny 2024 | Video: Ladislav Bába

Velkou novinku představila společnost Elblesk e-mobility, v Lounech ukázala model elBlesk Pony, který překonává očekávání v poměru cena/výkon na trhu elektromobilů.

K vidění jsou také různé sportovně laděné vozy. Návštěvníkům se představil se svojí technikou Hasičský záchranný sbor a Policie ČR.

Nechyběla jízda na čtyřkolkách a bohatý zábavný program soutěží a her pro děti. Součástí Autosalonu je také výstava Rodina a volný čas. Mimo řemeslné výrobky se představují například prodejci vybavení do kuchyně a dalších potřeb pro volný čas. Výstava je přístupná až do neděle 19. května.