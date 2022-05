Už čtyři roky stojí v Lounech ladem budova bazénu u Základní školy Prokopa Holého. Prázdná, nevyužitá, hyzdí okolí, má problémy se statikou, část jedné ze zdí se zřítila. Co s ní bude? Co a kdy na místě do budoucna vyroste, ptají se lidé v Lounech. Radnice má plán, chce část budovy ubourat, ve zbytku mají vzniknout nové učebny pro školu. Hotové jsou projekty, kdy se ale začne renovovat se zatím neví. Čeká se na to nejdůležitější – peníze.

„Nic se tam neděje. Od té doby, co to spadlo, je to pořád ve stejném stavu. Už je to dlouho, mělo by se s tím už něco dělat, nějak to využít,“ myslí si například Lenka Svobodová, která nedaleko školy bydlí. „Ať se to zbourá nebo opraví, ale už takovou dobu se s tím vůbec nic nedělá. Je to u školy, určitě by to nějak využili,“ přidává se Martin Dostál. I další lidé v Lounech se pozastavují nad tím, že poničená budova v areálu školy už dlouho nemá využití.

Lounská radnice představu má, čeká se ale na finance. Ze svých zdrojů město nákladnou přeměnu platit nechce. „V plánu je ubourání části budovy, zbourat by se měla část, kde bylo těleso bazénu a strojovna. Zachována by měla být část přízemí a patra, kde byly šatny a další prostory. Po rekonstrukci by tam měly vzniknout učebny, které využije škola. V přízemí vznikne aula, větší sál také pro potřeby školy. Na místě, kde se bude bourat nic nového nebude, pravděpodobně tam bude zeleň,“ prozradil starosta Loun Pavel Janda.

A kdy k proměně dojde? „Přesný termín zatím nemáme. Máme hotové projekty, máme stavební povolení. Nyní čekáme na vypsání vhodného dotačního projektu. Jakmile nějaký takový bude a věříme, že to bude v brzké době, zažádáme o něj,“ vysvětluje Janda.

„Financovat proměnu z vlastních zdrojů nechceme. V silách města by to asi bylo, ale museli bychom zastavit téměř všechny ostatní investice. Na opravu by se spotřeboval zhruba jeden roční investiční rozpočet, touto cestou jít nechceme,“ pokračoval starosta. „Rekonstrukce a demolice byla spočítána na asi 45 milionů v cenách roku 2019. Od té doby vzrostly ceny materiálu i práce, odhadujeme, že nyní to bude zhruba 60 milionů. Proto chceme vyčkat na dotaci,“ dodal starosta.

Bazén při ZŠ Prokopa Holého fungoval od roku 1983. Kvůli velmi špatnému stavu střechy byl v roce 2017 uzavřen. V létě 2018 začaly práce na její rekonstrukci. V jejím průběhu se ale ukázalo, že stav nosné konstrukce střechy je daleko horší, než se čekalo. Bylo proto přistoupeno k výměně také ocelových vazníků. Jenže, když se v závěru roku 2018 sundal poslední, spadla část zdi budovy. Oprava se tehdy zastavila a následné prohlídky upozornily na problémy se statikou celého objektu. Od té doby budova čeká, co s ní bude dál.

Město si nechalo zpravovat několik možných variant. Jednou z nich byla kompletní rekonstrukce bazénu. „Tato možnost ale padla. Máme nový bazén, kam školy mohou chodit. Byla by to velká investice, také provozní náklady by byly hodně vysoké. Nemělo by smysl mít dva bazény,“ zdůvodňuje Janda.

Uvažovalo se také o jiném sportovním využití, kdy by uvnitř byly tři squashové kurty. Další varianta počítala s tím, že by byl objekt využíván pro kulturu, další možností byla kombinace sportu a kultury. Nakonec ale ve vedení města zvítězila varianta nových učeben. „Mohou tam být například potřebné odborné učebny, škola tyto prostory jistě využije,“ dodal Janda.

Bazén byl dříve školou hojně využíván. Nejen pro výuku plavání, ale i pro kroužky. „Je to škoda. Je nám líto, že bazén už mít nebudeme. Na druhou stranu ekonomické důvody chápeme a i zvolená varianta přestavby objektu bude pro školu přínos. Aulu nemáme, prostor pro setkávání většího počtu lidí nám chybí. Stejně tak nemáme ani dílny,“ sdělila ředitelka školy Radka Dinková.