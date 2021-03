Bez ní se podle plavců nedá v hale závodit. A kvůli tomu by město mohlo přijít o dotaci 40 milionů korun od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou na stavbu poslalo.

Na pondělním jednání chybělo šest koaličních zastupitelů, takže se opozici podařilo shodit návrh na uvolnění peněz pro příspěvkovou organizaci Lounská správa plaveckých areálů pod stůl. Obě strany se ale shodují na tom, že by bylo špatně, kdyby město o dotaci přišlo.

„Zda splňujeme, nebo nesplňujeme podmínky udělené dotace, rozhodne ministerstvo. Na nás je, abychom ji splnili, o dotaci samozřejmě nechceme přijít. Podle vyjádření plavců je příčka potřeba, takže ji pořídíme,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Podle jeho slov se tento bod zřejmě vrátí na jednání zastupitelů znovu. Druhou možností je, že by město nakoupilo stěnu do svého majetku. Pak by o tom už zastupitelé při takto nízké částce nerozhodovali.

Jedním ze zastupitelů, kteří v pondělí návrh nepodpořili, byl Jan Žalud. „K plavecké hale se objevují protichůdné zprávy, máme k ní málo informací, chybí větší diskuze. Ptali jsme se, zda by nešla příčka koupit z uspořených peněz, když je bazén několik měsíců mimo provoz,“ vysvětlil. Očekává, že informací bude na dalším jednání zastupitelů víc.

Město na nákup příčky uvolnilo pro Lounskou správu plaveckých areálů peníze už loni, ta je ale nevyužila. „Částku jsme nevyčerpali, vrátila se městu. S plaveckým svazem řešíme, zda je to opravdu nutné. Pokud se ukáže, že ano, přikročili bychom k tomu,“ vysvětlila to tehdy ředitelka organizace Andrea Kuďousková.

Plavci takový požadavek poté na město zaslali. Upozorňují, že část u prosklené stěny budovy je do oblouku. To technická pravidla pro konání závodů neumožňují, nebo spíše s tím ani nepočítají. Plavci požadují, aby se prostor při závodech alespoň provizorně zakryl. „Rozhodčí se musí při závodech pohybovat podél bazénu. Musí sledovat plavce, ne to, kam šlape, aby nespadl do vody,“ vysvětlila předsedkyně krajské organizace Českého svazu plaveckých sportů Gabriela Soukupová. Věří, že se v nové plavecké hale v Lounech požadovaná příčka objeví a závody tam probíhat budou. Mělo by jít o rozmontovatelné zařízení z lešení, které by se dalo využít i při opravách ve výškách nad bazénem.

Plavecký klub Prosen Louny má 150 dětí. V minulých letech, kdy se starý bazén zboural a nová hala na témže místě ještě nebyla v provozu, jeho závodní plavci trénovali v Bílině. Řada zvláště malých dětí v Lounech s aktivním plaváním přechodně skončila, po dostavbě bazénu se do klubu vrátily. „Byli bychom rádi, kdyby v Lounech závodit šlo,“ sdělila předsedkyně Plaveckého klubu Prosen Louny Jana Prokešová.

Zbrusu nová plavecká hala v Lounech vyšla na čtvrt miliardy korun, poprvé se veřejnosti otevřela loni v září. Kvůli pandemii covidu se na začátku podzimu po 28 dnech zase zavřela, od té doby je bazén mimo provoz. Dosud město uplatnilo u stavební společnosti 43 reklamací, podle Andrei Kuďouskové se ale nejednalo o vady závažného charakteru.