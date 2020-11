„Je neuvěřitelné, že se vybralo tolik peněz. Opravdu mě to dojalo a chtěla bych všem moc poděkovat. Díky tomu bude mít Jaroslav ještě vhodnější přístřeší, než bylo původně zamýšleno,“ sdělila Karla Dvořáková. „Momentálně ho s manželem vybíráme a zatím se nám nejvíce zamlouvá maringotka v hodnotě 70 tisíc korun i s dopravou od současného majitele. Maringotka je zateplená a zároveň je ve velmi dobrém stavu,“ dodala. Pokud i tak nějaké peníze zbudou, koupí se podle ní Jaroslavovi plynový přímotop, zimní obuv a trvanlivé jídlo.

Zdroj: archiv Karly DvořákovéJaroslav je mentálně zaostalý muž, který zůstal sám a bez střechy nad hlavou, rodinu nemá. Žije takto asi dvacet let. Pomáhá ve sběrném dvoře třídit odpad, za vydělané peníze si nakupuje jídlo a pití. „Socializovat pana Jaroslava je už nemožné, lidí se bojí, je dost plachý, ale maringotku u řeky Ohře by si přál, aby měl trochu tepla a postel. Ráda bych mu to v jeho věku 53 let umožnila. Je to hodný člověk, který si pomoc zaslouží,“ vysvětlila Karla Dvořáková. Maringotka má stát na břehu Ohře na soukromém pozemku, majitel s jejím umístěním souhlasí.

Ve sbírce vyhlášené na internetu přispělo do neděle přibližně 250 lidí. Někteří i přes to, že v současné covidové situaci přišli o své příjmy. „Ráda alespoň malinko přispěji, byť sama jsem kvůli nařízení vlády zavřená a nemohu vydělávat, ale je to na dobrou věc, takže není co řešit,“ sdělila například kosmetička a vizážistka Petra Zemanová. Někteří lidé neposlali jen peníze, ale nabízejí i další pomoc. „Můžeme nabídnout peřinu a polštář, případně i nějaké povlečení, snad i talíře a nějaké hrnky,“ uvedla Světlana Opltová Kirchnerová.

Dlouhodobě myslí na ostatní

Opět se ukázalo, že dobročinnost není lidem ve městě nad Ohří cizí. Obyvatelé Loun pravidelně přispívají do sbírek na podporu různých charitativních projektů, které se ve městě konají každoročně. Například v srpnu se při pátém ročníku Memoriálu Péti Hézlové na letním cvičišti povedlo vybrat 224 tisíc korun, peníze šly na zlepšení vybavení chomutovské onkologie. Na přelomu jara a léta se v lounské Stromovce koná pravidelně akce s názvem Dobrodění, na ní se vybírá na různé charitativní projekty v regionu. Lounský spolek Dobroděj na ně v minulých letech rozdal celkem přes 750 tisíc korun.