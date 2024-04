Poslední starostka Jana Hrušková dopředu avizovala, že kvůli svému pracovnímu zaneprázdnění a péči o matku v pokročilém věku ve funkci na konci léta 2022 skončí. „Bohužel situace je taková, jaká je, nenašel se nikdo, kdo by naši obec vedl. Je mi to líto,“ sdělila tehdy. Od té doby se situace nezměnila. V podstatě se jedná o „začarovaný kruh“.

Září 2022, leden 2023, červen 2023, prosinec 2023, červen 2024. To byly termíny, kdy se v Brodci s osmdesáti obyvateli měly konat volby do tamního zastupitelstva. Ale nekonaly. Nikdo z místních vést obec nechce. „Do červnových voleb nikdo nepodal kandidátku,“ potvrdil Deníku mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

Ministerstvo vnitra další volby do zastupitelstva v Brodci vyhlásit opět musí. „Volební zákon mu jinou možnost totiž nedává. Na vyhlášení dalších voleb v obci Brodec má ministerstvo vnitra lhůtu 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí ve Sbírce zákonů, které se v obci Brodec pro nedostatek kandidátů nekonaly. Dá se tedy předpokládat, že nový termín voleb bude vyhlášen v červenci,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Místní tak dostanou šestou šanci podat kandidátku a jít k volbám letos na podzim.

Nějaký limit počtu „pokusů“ volební zákon nestanoví, stejně tak legislativa neumožňuje, aby ministerstvo vnitra v daném případě autoritativně rozhodlo o sloučení obce s jinou. Pokud by k tomu mělo dojít, stejně by komunální volby musely proběhnout. „K zániku obce může dojít jejím sloučením s jinou obcí nebo připojením k sousední. V souladu se zákonem k tomu může dojít po rozhodnutí jejich zastupitelstev,“ popsal už dřív mluvčí ministerstva vnitra. Pokud by se měl Brodec k nějaké obci připojit, musely by ve vesnici podle současné legislativy volby stejně proběhnout, aby vzniklo zastupitelstvo, které by tento krok posvětilo. V případě Brodce přicházejí do úvahu Líšťany, Vinařice či Ročov, ale i město Louny. Tedy obce, se kterými katastrálně sousedí.

Za posledních zhruba deset let ministerstvo vnitra podle svého mluvčího neeviduje situaci, kdy by došlo k tolika „marným“ pokusům připravit volby v jedné obci z důvodu absence dostatečného počtu kandidátů. „Poslední obdobný případ byl s obcí Prameny, kde se „mimořádné“ volby do zastupitelstva obce konaly v období let 2009 až 2018 v devíti případech,“ připomněl Ondřej Krátoška.

Prameny v okrese Cheb v Karlovarském kraji se „proslavily“ svým obřím dluhem. Obec s více než stovkou obyvatel ještě před několika lety dlužila přes 120 milionů. Počátky potíží s vysokým zadlužením se datují do začátku 90. let minulého století a souvisejí s velikášskými plány tehdejšího vedení, které chtělo využít místní vydatné prameny minerálních vod. Plány ale zkrachovaly. Finanční problémy se odrazily v uvedené době na fungování obce a ochotě lidí se podílet na jejím vedení.

Obce Brodec na Lounsku se takové finanční problémy netýkají, místní „jen“ nemají o málo nebo vůbec placenou a přitom náročnou práci starosty a jeho zástupce zájem. „S místostarostkou jsme funkce vykonávaly dlouhé roky zdarma. Chápu dnešní čtyřicátníky a padesátníky, že to dělat nechtějí. Je to hodně práce, velká zodpovědnost a za málo peněz nebo žádné,“ řekla bývalá starostka Jana Hrušková.

Obec od září 2022 vede státní úředník. Ten zajišťuje nejnutnější chod vesnice, na investice a další rozvojové projekty musí místní zapomenout. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2024 počítá s částkou 1,9 milionu korun na straně příjmů i výdajů. „Činnost správce obce se omezuje na výdaje vydávané pouze v nezbytné míře a na nezbytné účely. Například na odstraňování odpadů, osvětlení, schůdnost a sjízdnost komunikací, údržbu veřejné zeleně nebo havarijní opravy,“ vysvětlil v příslušném dokumentu správce obce Brodec Martin Pech.

