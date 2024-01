Malou obec Brodec na Lounsku stále nechce nikdo vést. V září 2022 tam v řádném termínu neproběhly komunální volby, žádný z místních obyvatelů nepodal kandidátku. Situace se od té doby neustále opakuje. Dodatečné volby tam nebyly ani v dalších termínech, které vyhlásilo ministerstvo vnitra – loni v lednu, červnu a naposledy minulý měsíc v prosinci. Teď se chystá pátý pokus. Ministerstvo vnitra vyhlásilo dodatečné komunální volby v Brodci na červen.

„Termín voleb byl stanoven na 22. června 2024,“ potvrdil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Ovšem, aby se volby zmíněnou sobotu uskutečnily, musí se najít minimálně sedm lidí ochotných kandidovat do místního zastupitelstva. A do 17. dubna kandidátku podat.

Obec s osmdesáti obyvateli od září 2022 vede státní úředník. Ten zajišťuje nejnutnější chod vesnice, na investice a další rozvojové projekty musí místní zapomenout. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2024 počítá s částkou 1,9 milionu korun na straně příjmů i výdajů. „Činnost správce obce se omezuje na výdaje vydávané pouze v nezbytné míře a na nezbytné účely. Například na odstraňování odpadů, osvětlení, schůdnost a sjízdnost komunikací, údržbu veřejné zeleně nebo havarijní opravy,“ vysvětlil v příslušném dokumentu správce obce Brodec Martin Pech.

Pokud by neměli místní o samosprávu zájem dlouhodobě, došlo by na připojení k jiné obci, se kterou katastrálně sousedí. V případě Brodce přicházejí do úvahu Líšťany, Vinařice či Ročov, ale i město Louny. „K zániku obce může dojít jejím sloučením s jinou obcí nebo připojením k sousední. V souladu se zákonem k tomu může dojít po rozhodnutí jejich zastupitelstev,“ popsal už dřív mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Pokud by se měl Brodec k nějaké obci připojit, musely by ve vesnici podle současné legislativy komunální volby stejně proběhnout, aby vzniklo zastupitelstvo, které by tento krok posvětilo.

